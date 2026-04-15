El doctor Cabrera revela el calvario que sufre el juez Peinado por poner «los huevos encima de la mesa» con Begoña

En el programa Horizonte de Cuatro, el psiquatra forense José Cabrera ha hecho un repaso de quién es el juez Juan Carlos Peinado y cómo trabaja. Su evaluación la ha hecho con el conocimiento de la Judicatura que atesora este psiquiatra forense tras 40 años de trabajo conjunto con jueces y fiscales. Para Cabrera no se trata sólo de la labor de un juez ejemplar, sino también de defender la independencia judicial:

“Don Juan Carlos Peinado es el representante de los jueces de España. Yo me aprecio ser su amigo y conocerlo. Este hombre trabaja entre 14 y 15 horas diarias, hace más guardias en Plaza de Castilla que un tonto, se pasa todo el día trabajando, hace unas instrucciones impecables y ha puesto dos huevos encima de la mesa técnicamente impecable.

Y ahí están, todos los ministros salen en bandada a por él. Es intolerable, y no porque este señor sea Juan Carlos Peinado o pueda ser Pepe Pérez. Porque es la justicia y es independiente. Y hace un trabajo magnífico. No se puede tolerar eso.

Iker Jiménez: ¿Cuánto tiempo llevas relacionado con jueces por tu profesión, doctor Cabrera?

Dr. Cabrera: Más de 40 años. Conozco a miles de jueces. He sido profesor de muchos jueces en la escuela judicial. Vivo entre jueces y abogados.

Iker Jiménez: ¿Has llegado alguna vez a esta situación?

Dr. Cabrera: Nunca, nunca. En los momentos más oscuros de la famosa dictadura franquista que algunos llaman… los jueces eran intocables. Igual que en los sindicatos verticales eran intocables. Es que esto es… la gente joven sobre todo, como no sabe nada ni ha leído nada ni les interesa leer nada, no se entera. Pero eso no ha ocurrido nunca.

O sea, esos tres ministros ahí que son ministros y son nada… Son ministros… Bueno, pero porque han sido nombrados. Claro, esto es alucinante, perdonad que os diga. A Juan Carlos Peinado en los pasillos algunos le llegaron a su momento retirar hasta la palabra. En el pasillo de Plaza de Castilla mirando para otro lado gente, algún funcionario o gente… Es decir, esto… No, no. Pues sí, porque me lo ha contado. ¿Qué pasa? Detrás del juez hay una persona. Hay una persona. Detrás del presidente de la sala 2 del Supremo hay un fiscal. Detrás de Juan Carlos Peinado… Y que tiene familia. Es que no puede salir prácticamente. Va con gorro. Esto es lamentable. Un sombrero. Más de mil asuntos cada mes en su juzgado. Está incansablemente trabajando. Trabaja sábados, domingos. Y tiene 71 años. Además, esto no lo ha cogido porque haya dicho “no voy a ir yo”.

Iker Jiménez: Doctor Cabrera, una cosa. En estas confesiones que me parecen importantes, hay un momento en el que como persona sientes que está ocurriendo algo que siempre es bastante aséptico. ¿Qué es diferente? ¿Nunca antes le había pasado eso a él en muchos años?

Dr. Cabrera: Porque se va a jubilar dentro de 5 o 6 meses. Es que… ¿se van a juzgar en cinco o seis meses? O sea, su vida judicial ya está acabándose y lleva toda la vida ahí.