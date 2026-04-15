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EN 'TODO ES MENTIRA' (CUATRO)

Sarah Santaolalla regresa a Mediaset y acaba haciendo el ridículo tras su ataque homófobo a Vito Quiles

Risto Mejide recrimina a la activista política su repulsiva insinuación en redes sociales sobre la inclinación sexual del reportero

Archivado en: Periodismo | Programas

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Vito Quiles vs Sarah Santaolalla

La fabuladora Sarah Santaolalla tira de homofobia y ataca al periodista Vito Quiles, etiquetándolo como gay

Regresó a Mediaset y se llevó un correctivo.

Sarah Santaolalla, pareja de Javier Ruiz y activista política, volvió a un plató de Cuatro tras su polémica con ‘En boca de todos’.

La tertuliana se sentó en ‘Todo es mentira’ (Cuatro) en la tarde del 14 de abril de 2026 y tuvo que enfrentarse a su bochornoso tuit en el que insinuaba que Vito Quiles es gay.

Como era de esperar, le llovieron las críticas por este ataque homófobo.

Risto Mejide preguntó a Santaolalla por esta cuestión y trató de justificarse vagamente: «Que pena se le den voz a estos tipos», sin embargo, el presentador confesó «suscribo parte de lo que dices, pero creo que hay parte que no está bien».

«No coincido contigo cuando dices lo de los hombres», agregó Mejide a lo que ella respondió: «Yo no he sacado ninguna información que no sea pública. A lo que yo voy es que, no hay que perder el foco de lo que hace esta persona. Está dañando mi vida y yo con todo el dolor del mundo que me ha provocado este energúmeno yo jamás filtraré quién es su familia ni sus parejas».

La pareja de Javier Ruiz se llevó un buen repaso del presentador de Mediaset mientras ella fracasó en su intento de salir airosa:

«No entiendo por qué tienes que decirle a la gente si se acuesta con hombres, mujeres o viceversa; esa es la parte que a mi me ha rayado. No has dicho parejas, has dicho concretamente decir que se acuesta con hombres y es una información que tal vez haya gente que se haya enterado por ese tweet. Te estás traicionando a ti misma, si tú no quieres ser como los que van a por ti, no lo seas. En esa parte te has equivocado, para enfrentarte a los malos no puedes ser uno de ellos».

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