¡Vox da la espalda a Trump y respalda a Meloni y al Papa León XIV!

El giro estratégico de Vox en el tablero internacional ha generado sorpresa tanto dentro como fuera de España.

El partido liderado por Santiago Abascal ha decidido distanciarse de la órbita política del expresidente estadounidense Donald Trump, con quien había mostrado afinidad en los últimos años, para acercarse a nuevas referencias ideológicas en Europa y el ámbito religioso. Este movimiento supone un cambio relevante en su posicionamiento exterior, en un momento de redefinición de alianzas dentro de la derecha global.

Fuentes internas del partido señalan que la decisión responde a una voluntad de reforzar una identidad más “europeísta y cultural”, en línea con el modelo impulsado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Vox valora especialmente la capacidad de Meloni para combinar un discurso conservador con una estrategia institucional sólida dentro de la Unión Europea, alejándose de la confrontación directa con Bruselas que caracterizó a otras figuras del mismo espectro político.

En paralelo, el respaldo al Papa León XIV —una figura que simboliza una línea doctrinal más tradicional dentro de la Iglesia— apunta a un intento de reforzar los vínculos del partido con sectores del catolicismo más conservador. Esta aproximación busca consolidar una base social que comparte valores en torno a la familia, la identidad cultural y el papel de la religión en la vida pública, elementos que Vox considera centrales en su proyecto político.

El distanciamiento de Trump no implica una ruptura total, pero sí una toma de distancia respecto a su estilo político y su creciente polarización en el contexto estadounidense. Analistas interpretan este paso como un intento de Vox de evitar quedar encasillado en una imagen excesivamente asociada al trumpismo, especialmente de cara a futuros escenarios electorales en España y Europa.

Este reposicionamiento abre interrogantes sobre el futuro de las alianzas internacionales de Vox y su papel dentro de la derecha europea. Mientras algunos ven en este cambio una evolución pragmática, otros lo interpretan como una señal de adaptación a un contexto político en transformación, donde las referencias ideológicas ya no son tan rígidas como en años anteriores.

Abordamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este jueves 16 de abril de 2026, de la mano de los mejores analistas del momento, Carlos Cuesta y Julián Salcedo.