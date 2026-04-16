El húngaro Magyar paraliza la televisión pública por propaganda: «Pretenden hacerse pasar por medios libres»

Péter Magyar ha hecho su entrada triunfal en el escenario político de Hungría, asestando un golpe directo al núcleo del sistema mediático controlado por Viktor Orbán. Su aplastante victoria del pasado domingo, donde obtuvo el 52% de los votos y una supermayoría de 138 escaños para su partido Tisza, le ha llevado a anunciar la suspensión de los informativos de la televisión y radio públicas. Los califica como «medios propagandísticos» que simulan ser libres mientras propagan falsedades.

En entrevistas cargadas de tensión en la radio Kossuth y la televisión estatal MTVA, Magyar denuncia un bloqueo que ha durado un año y medio, a pesar de liderar las encuestas. «Una vez que forme gobierno, una de las primeras decisiones será suspender el servicio de noticias de este medio propagandístico», afirma con determinación. Su objetivo es detener las emisiones hasta poder establecer condiciones que permitan un periodismo imparcial, inspirado en el modelo de la BBC.

Primeros pasos del nuevo gobierno

Magyar espera poder jurar como primer ministro a mediados de mayo, o incluso antes. El presidente Tamas Sulyok le solicitará formar gobierno durante la sesión inaugural del Parlamento, programada para principios del próximo mes. Ya se ha reunido con él y le ha exigido que dimita: «No es digno de representar la unidad de la nación húngara», sostiene, refiriéndose a su cercanía con Orbán.

Reformas clave anunciadas : Nueva ley de prensa: los medios públicos deberán «servir a los húngaros». Creación de un órgano supervisor independiente para asegurar la neutralidad editorial. Suspensión temporal de los informativos en M1 , M2 , Duna y en la agencia MTI . Reforma constitucional: limitación a dos mandatos para los primeros ministros, vetando así a Orbán.

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Con una supermayoría, Tisza se prepara para modificar una Constitución que había estado bloqueada por Orbán desde 2010. Además, Magyar se compromete a desbloquear 17.000 millones de euros en fondos europeos que están retenidos por la UE antes del mes de agosto.

Reacciones internacionales y ecos en Washington y Moscú

La firmeza mostrada por Magyar no pasa desapercibida en el ámbito internacional. Donald Trump lo describe como un «buen hombre» que «hará un buen trabajo», adoptando un tono conciliador tras años de alianza entre Orbán y los EE UU. Por su parte, Vladimir Putin pierde a un aliado crucial en Europa con la caída de Orbán después de 16 años en el poder.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras celebran el fin del control mediático impuesto por Orbán, al que califican como «depredador de la libertad de prensa». La autoridad húngara encargada de los medios rechaza estas acusaciones, afirmando que invitaron a Magyar durante su campaña electoral.

En un tuit tras su aparición en MTVA, escribió: «Acabamos de ser testigos del ocaso definitivo de una máquina propagandística». Comparó el sistema actual con algo que «Goebbels o líderes norcoreanos admirarían».

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Magyar acelera los trámites: desea tener gobierno operativo antes del 12 de mayo, tal vez incluso el día 4. Su ofensiva mediática genera opiniones encontradas, pero marca claramente el final de la era Orbán. Lee el análisis completo en The Guardian sobre la suspensión estatal. Hungría se prepara para dar un giro significativo con reformas que prometen revitalizar su democracia.