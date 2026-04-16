Ultras de extrema izquierda intentan agredir a Abascal en Granada y la Policía tiene que intervenir para evitar el desastre

La tensión política ha alcanzado un nuevo y peligroso pico este 16 de abril en el corazón de Granada.

Lo que debía ser un acto democrático de la tercera fuerza política de España en la emblemática Plaza de las Pasiegas, se transformó en un escenario de auténtico asedio. Santiago Abascal, líder de VOX, se vio rodeado por un numeroso y perfectamente organizado grupo de radicales de extrema izquierda que, lejos de ejercer una protesta pacífica, acudieron al lugar con la clara intención de romper el cordón de seguridad y asaltar físicamente al representante público en pleno corazón de la soberanía popular.

El despliegue policial se vio obligado a actuar de forma inmediata y contundente ante la virulencia de los manifestantes. La situación escaló rápidamente cuando los radicales intentaron desbordar las líneas de seguridad, lo que obligó a los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) a emplearse a fondo. Entre gritos, insultos y lanzamientos de objetos, las porras y las maniobras de contención se convirtieron en la única barrera real entre la integridad de los asistentes al acto y la horda de «niñatos» que buscaba silenciar por la fuerza el mensaje de la formación desplazada a la capital nazarí.

En medio del caos, el reportero de Periodista Digital, Bertrand Ndongo, fue testigo directo de la vulnerabilidad de la seguridad en el evento. Cubriendo los detalles de esta convulsa precampaña andaluza, Ndongo no pudo ocultar su profunda indignación al observar la pasividad inicial y la cuestionable organización del dispositivo de seguridad. El periodista cargó duramente contra la gestión del Ministerio del Interior, señalando directamente a la «Policía de Marlaska» por permitir que estos grupos de agresivos agitadores se situaran a escasos metros del líder de VOX, poniendo en riesgo la vida de los cargos políticos y de los ciudadanos allí congregados.

La bronca de Ndongo reflejó el sentir de muchos de los presentes, quienes consideraron un insulto que se permitiera tal nivel de cercanía a quienes solo buscaban el enfrentamiento directo. El reportero subrayó que la libertad de expresión no puede servir de escudo para el matonismo político, cuestionando si la protección brindada fue insuficiente de manera deliberada. Mientras los agentes trataban de sofocar los focos de violencia que se multiplicaban por la plaza, el equipo de Periodista Digital captó imágenes crudas de una tarde donde la democracia española volvió a verse empañada por el odio ideológico.

Finalmente, el acto pudo concluir bajo un clima de extrema hostilidad, dejando tras de sí un rastro de heridos leves y un debate encendido sobre los límites de la seguridad ciudadana en España. La jornada en Granada queda marcada como un recordatorio del clima de crispación que rodea a VOX y de la creciente audacia de unos grupos radicales que, según los cronistas presentes, actúan con una sensación de impunidad que pone en jaque la convivencia pacífica en los espacios públicos del país.