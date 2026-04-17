Daniel Sirera se planta en la cumbre progre de Barcelona y denuncia los desastres que provocan las políticas de izquierdas

El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado que su ciudad “es la prueba del fracaso de las políticas de izquierdas” con motivo de la celebración del contubernio progre reunido en su ciudad llamado pomposamente Global Progressive Mobilisation.

El PP de Barcelona ha puesto en marcha una campaña informativa en español y en inglés dirigida a los participantes para “explicar la realidad que viven los barceloneses”. En los carteles se recogen datos sobre la gestión de los gobiernos de Pedro Sánchez, Salvador Illa y Jaume Collboni.

Sirera ha asegurado que, como consecuencia de estas políticas, “Barcelona se ha convertido en la ciudad más insegura de España”, señalando que se registran 281 robos diarios y cuatro agresiones sexuales al día, una de ellas con violación. “No podemos permitir que se normalice la delincuencia, el uso de armas y disparos en plena calle”, ha recordado el líder popular.

Además, los populares denuncian que en Barcelona “lejos de reducir las desigualdades, las políticas de la izquierda las han agravado”. Y como ejemplo recuerdan las políticas fracasadas de vivienda que hacen casi imposible acceder a un piso de compra o alquiler en la ciudad, o datos como que el 40,6% de los niños vive en riesgo de pobreza y que 2.400 personas se encuentran actualmente viviendo en la calle.

Sirera ha recordado que “todas estas políticas que Pedro Sánchez vendrá a vender como el futuro y como la solución a los problemas de los ciudadanos tienen en Barcelona un ejemplo claro de su fracaso. La experiencia en nuestra ciudad demuestra que sus políticas, aplicadas a nivel municipal, autonómico y estatal han sido un fracaso absoluto”.

Como resultado de ese desastre, Sirera ha recordado que Sánchez no puede ir por la calle sin que la gente le abuchee en protesta por el daño que está provocando “estos días Pedro Sánchez no pisará las calles de la ciudad de Barcelona, como Collboni no pisa los barrios, uno porque no puede y el otro porque le da pereza, pero en cualquier caso nosotros estaremos en la calle explicando cual es resultado del modelo socialista que ha fracasado en todo el mundo y que también está fracasando en nuestro país”.