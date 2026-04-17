¡Quieren atentar contra Abascal!

Un doble éxito ayer de VOX.

Mientras que en Extremadura se firmaba y confirmaba el pacto de gobierno, tremendamente exitoso, entre María Guardiola y Óscar Fernández, en Granada Santiago Abascal y otros diputados plantaban cara a los violentos y miserables niñatos de ultra izquierda.

Abordamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este último día de la semana, viernes 17 de abril, de la mano de los mejores analistas; en esta ocasión, el abogado Juanma Cepeda.

¿Qué pasó en Granada?

Lo que debía ser un acto democrático de la tercera fuerza política de España en la emblemática Plaza de las Pasiegas, se transformó en un escenario de auténtico asedio. Santiago Abascal, líder de VOX, se vio rodeado por un numeroso y perfectamente organizado grupo de radicales de extrema izquierda que, lejos de ejercer una protesta pacífica, acudieron al lugar con la clara intención de romper el cordón de seguridad y asaltar físicamente al representante público en pleno corazón de la soberanía popular.

El despliegue policial se vio obligado a actuar de forma inmediata y contundente ante la virulencia de los manifestantes. La situación escaló rápidamente cuando los radicales intentaron desbordar las líneas de seguridad, lo que obligó a los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) a emplearse a fondo. Entre gritos, insultos y lanzamientos de objetos, las porras y las maniobras de contención se convirtieron en la única barrera real entre la integridad de los asistentes al acto y la horda de «niñatos» que buscaba silenciar por la fuerza el mensaje de la formación desplazada a la capital nazarí.

Aquí tienen el vídeo: