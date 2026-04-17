‘Pelea’ entre Griso y Ana Rosa: la entrevista a María Corina Machado monta un buen pollo en directo

Telecinco llevaba varios días anunciando una entrevista en primicia con la premio Nobel y opositora venezolana María Corina Machado en su primera visita a España tras haber recibido el prestigioso premio.

La hora anunciada de la entrevista era las nueve de la mañana de este viernes 17 y el programa de Mediaset elegido, el de Ana Rosa Quintana.

El tiempo pasaba esta mañana y al llegar las 09:00, María Corina Machado no aparecía por el plató de Telecinco y, con sorpresa, la veíamos en el programa competidor de Ana Rosa: el de Susanna Griso, Espejo Público, en Antena 3. Eso sí, Machado no estaba en el plató de Griso sino en otra localización que no ha sido desvelada, con otra periodista. Tremendo pollo este.

En la red social X, en la madrugada de este viernes, ambas cadenas habían anunciado la entrevista.

Mediaset lo publica a las 03:30 de la mañana

María Corina Machado, líder opositora venezolana, acudirá este viernes 17 de abril al plató de @anarosaq #ElProgramaDeAR16A https://t.co/HFsHAq51Sw — Telecinco (@telecincoes) April 16, 2026

Y Atresmedia hace lo mismo, pero 3 horas y 27 minutos después, a las 06:57

📅 Este viernes, a partir de las 09:00h., entrevista a María Corina Machado en Antena 3 Noticias 🖥️ Se podrá ver en https://t.co/N3bgpcPz3X y al completo en @atresplayer ➡️ También en el Especial del domingo en @Antena3Int y @atresplayerint https://t.co/VDnCrUFI83 — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) April 16, 2026

Durante la entrevista con la periodista Susana Román, María Corina Machado ha realizado un análisis detallado de la actual transición política en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y más de 100 días de cambios en el país. Ha transmitido un mensaje de cauteloso optimismo. “Estamos viviendo los primeros pasos hacia la liberación”.

No obstante, Machado ha reconocido que “el régimen sigue en el poder” y desde la perspectiva de la ciudadanía se ha empezado a “respirar” un cambio gradual, pero ha advertido que aún es necesario un “proceso de varias fases” que culmine lo antes posible en “un proceso electoral limpio y libre” para que los venezolanos puedan expresarse.

Una situación la de esta pelea por una entrevista que recuerda a tiempos pasados en los que la pugna era feroz. Recordemos uno de los últimos casos, por ejemplo: Susanna Griso y Ana Rosa se ‘tiran de los pelos’ en vivo y en directo.

Ana Rosa: «Tengo muchas ganas de hablar con ella»

Y es que fíjense lo que ocurrió. Ana Rosa Quintana arrancaba su programa a primera hora anunciando la charla:

«Para mí es un honor. Tuve la ocasión de hacerle la primera entrevista cuando ella todavía estaba escondida en Venezuela. Fue durante un tiempo muy limitado porque era muy peligroso que se pudiera identificar dónde estaba». «Tengo muchísimas ganas de hablar con esta mujer, que me parece tremendamente valiente y que debe estar sufriendo terriblemente después de saber que se han llevado a Maduro, pero quien está llevando el país es la que era su vicepresidenta y responsable de mucho de lo que ha pasado en este tiempo».

La entrevista se terminó produciendo

Pese a las idas y vueltas, al final la política venezolana sí acudió al plató de Telecinco. Sin embargo, mucho más tarde de la hora anunciada:

María Corina Machado ya esta en el plató del Programa de Ana Rosa. 📌 Sigue la entrevista en directo aquí: https://t.co/KnGUYkZajY @MariaCorinaYA pic.twitter.com/IMls7poxi7 — El programa de AR (@programadear) April 17, 2026

Hoja de ruta hacia la democracia

Machado, ya fuera donde fuera, ha detallado los pasos iniciales que considera imprescindibles en su país, Venezuela: la liberación de los presos políticos, el desmantelamiento de centros de tortura, la total libertad de expresión y, especialmente, la definición de un cronograma electoral claro con una fecha concreta.“Ganamos unas elecciones por una enorme paliza en 2024. Somos un gobierno electo”, ha recordado, refiriéndose a los comicios presidenciales del año pasado. Ha insistido en que existe una “gran presión ciudadana” para cumplir la hoja de ruta propuesta por Estados Unidos, detallada por Marco Rubio, que debe terminar en elecciones libres. “No va a pasar” que el mundo mire hacia otro lado, ha asegurado con determinación.

Críticas a la dictadura y a mediadores

Sobre la actual composición de la narcodictadura encabezada por la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez, Machado ha sido tajante: “Han estado acatando todo lo que se les ha impuesto de Washington, no por convicción, no porque ahora tengan conciencia de los crímenes que han cometido, sino por supervivencia, para mantenerse en el poder”. Ha añadido que “los criminales han estado pensando siempre en cómo quedarse un día más”.

Respecto al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado cualquier contacto o rol mediador: “Rodríguez Zapatero no ha jugado ningún papel de intermediación mía con nadie. Yo nunca en mi vida he hablado con el señor Rodríguez Zapatero”, y ha considerado que sus acciones anteriores “no han sido en favor de la transición a la democracia”.