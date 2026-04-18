Eduardo Inda y la paradoja de que Ábalos esté en la cárcel y la terrorista Anboto en la calle

Eduardo Inda, director de OKdiario, titula su columna de hoy Ábalos en la cárcel, Anboto en la callez-
La reflexión, amarga y profunda, aparece este 18 de abril de 2026 en La Razón.
Inda arranca con una contundente afirmación: el Gobierno Sánchez aplica un doble rasero al encarcelar a exministros por corrupción, mientras otorga libertad a terroristas de ETA con largas condenas.
El autor pone en evidencia la hipocresía del sistema penitenciario español. José Luis Ábalos permanece tras las rejas por supuestas mordidas y prostitución financiada con dinero público, mientras Anboto, una figura histórica del terrorismo etarra, disfruta de libertad condicional.
«No hace falta recordarles que el líder histórico de los asesinos, Arnaldo Otegi, es el cercano aliado de nuestro todavía presidente.»
Esta conexión resulta repulsiva para Inda, quien subraya las condenas desmesuradas impuestas a los etarras en comparación con el trato que reciben los políticos corruptos. Ofrece cifras alarmantes para resaltar la indulgencia hacia los criminales:
- Anboto: casi 800 años por 14 asesinatos, ha cumplido 22 años (un año y medio por cada muerte).
- Txeroki: 450 años por ordenar 20 muertes, solo ha pasado 17 años en prisión (10 meses por víctima).
«Una realidad asquerosa pero es lo que hay.»
El periodista amplía su análisis a la excarcelación masiva: 21 reclusos de la banda que acabó con la vida de 856 españoles, mutiló a miles y dejó huérfanas a incontables familias han recibido tercer grado. En total, son 120 etarras beneficiados. Inda se permite ironizar sobre la «moraleja»: estos «crímenes nivel dios» no son gratis, aunque casi.
«Lo más grave es que Anboto fue condenada a casi 800 años por 14 asesinatos, mientras que al infame de Txeroki le impusieron 450 años por ordenar quitar la vida a 20 personas. Ella ha cumplido 22 años en prisión, él apenas 17.»
Inda concluye su columna con una reflexión incisiva sobre el fallo sistémico que parece priorizar a terroristas sobre corruptos como Ábalos, quien se benefició de favores venezolanos y noches pagadas con fondos públicos.
«En resumen: cada muerte le ha costado al primero un año y medio tras las rejas, mientras que para el segundo ha sido un chollo considerablemente mayor: 10 meses. Y así otros 21 reclusos de la banda responsable del asesinato de 856 españoles, así como miles de heridos y mutilados. Y cuidado porque se han concedido tercer grado a 120. La triste moraleja es que estos crímenes nivel dios no son gratis pero casi. La otra es que algo falla peligrosamente cuando el sistema decide tratar más suavemente a estos criminales que tanto daño causaron que a un individuo que ha cobrado mordidas y se ha ido de putas con dinero del contribuyente.»
Un aviso para la democracia española.