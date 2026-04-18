Luis Ventoso y una mirada sarcástica sobre lo que significa ser español para el socialista Sánchez

Duro y a la cabeza.

Luis Ventoso, director adjunto de El Debate, titula hoy su columna reflexionando sobre la paradoja que representa la postura del socialistaPedro Sánchez en relación con la identidad española.

El veterano periodista, quien ha alzado la voz recientemente contra las amenazas a la libertad de prensa en nuestro país, vuelve a criticar lo que considera una contradicción esencial en la gestión del Gobierno: proclamar el orgullo de ser español mientras se debilitan sistemáticamente los cimientos que sostienen la nación.

La idea principal de ¿En qué consiste ser español? es clara.

Porque Ventoso lanza una acusación contundente: el marido de Begoña, el colega de Zapatero, el compinche de Ábalos, Koldo y Cerdán, el yerno del proxeneta Sabiniano, utiliza la bandera española como un spot publicitario mientras ejecuta políticas que minan la cohesión nacional.

El columnista estructura su crítica alrededor de varios ejes, abarcando desde la cuestión lingüística hasta los vínculos con la historia y la identidad católica del país.

Ventoso desarrolla su argumentación con esa precisión que caracteriza sus columnas de opinión.

«Es un notable descaro envolverse en la bandera, tratándose de un gobernante que tolera y anima a perseguir abiertamente el uso del español en dos regiones, que abraza la leyenda negra bajo el dictado de la izquierda indigenista hispanoamericana, que reniega de toda alta cultura española que no sea de izquierdas y que repudia tanto el pasado como el presente católico del país, presente en su esencia fundacional, al igual que la monarquía, que tampoco le interesa, simplemente porque los reyes no son Él y Begoña».

Esta acusación resume lo que para el periodista es una estrategia de desmantelamiento identitario disfrazada de progresismo.

El columnista ahonda en lo que denomina el sofisma conceptual del Gobierno respecto a su estructura territorial.

«El presidente del “orgullo de ser español” sostiene además que no hay una nación española, sino una “nación de naciones”. Un sofisma vacío, una majadería conceptual del PSOE, equivalente a afirmar que no existe el concepto “botella de vino”, sino solo la suma de corcho, cristal y zumo de uva fermentado». Con esta analogía, Ventoso intenta desmantelar lo que considera una falacia lógica que fragmenta la noción de España como entidad política y cultural unificada.

La crítica se extiende también hacia las acciones del Ejecutivo en el ámbito europeo y su relación con las comunidades autónomas.

«El presidente del “orgullo de ser español” gobierna al compás de los más acérrimos enemigos de España, acepta sus exigencias discriminatorias y se arrastra por Bruselas implorando que la UE adopte el catalán –en detrimento de lo que él llama lengua opresora– mientras desmantela el Estado mediante constantes cesiones de competencias». Ventoso sostiene que estas decisiones revelan una subordinación a intereses que van en contra de los fundamentos del Estado español.

Para concluir su reflexión, el columnista lanza una advertencia sobre las repercusiones a largo plazo derivadas de estas políticas. «La huida hacia adelante de un irresponsable sin escrúpulos no va a borrar en siete años tantos siglos de historia compartida. Pero ojo: la nación se forja desde la política y la cultura. Ellos trabajan codo a codo mientras nosotros estamos descuidando esta labor temerariamente».

Con esta afirmación final, Ventoso enfatiza que construir una nación requiere un esfuerzo constante que, desde su punto de vista, no está siendo llevado a cabo adecuadamente por parte del Gobierno, mientras aquellos sectores críticos con la unidad española avanzan decididamente en su fragmentación.