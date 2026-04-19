Armengol al borde del abismo por mentir al Supremo

Benjamín López, periodista y director de ESDiario, titula hoy su columna Otro problema para Sánchez: Armengol podría perder su cargo e ir a la cárcel por mentir al Supremo, advirtiendo sobre un nuevo golpe para el Gobierno. Publicada el 18 de abril de 2026, la pieza resume la idea central: las falsedades de Francina Armengol en sede judicial podrían costarle no solo la presidencia del Congreso, sino también hasta dos años tras las rejas, según lo estipulado por el Código Penal.

Mientras Pedro Sánchez se dedica a grabar vídeos para las redes sociales, su entorno se hunde entre escándalos que van desde su esposa procesada hasta su hermano enfrentando un juicio. El informe de la UCO de la Guardia Civil pone al descubierto conversaciones que contradicen lo declarado por Armengol ante el Tribunal Supremo el 7 de abril de 2026. López enfatiza que estas falsedades no son simples deslices, sino delitos graves.

«Mientras Sánchez filma vídeos para las redes sociales, ajeno a lo que ocurre a su alrededor, todo se desmorona: su mujer está procesada, su hermano afronta un juicio, el PSOE es investigado por supuesta financiación ilegal… y ahora la presidenta del Congreso, Francina Armengol, queda al descubierto por un informe de la UCO que revela sus mentiras.»

El meollo del asunto radica en la pillada de Armengol con Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. Ella negó haber intervenido en las contrataciones de mascarillas de Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama. Sin embargo, los mensajes demuestran que facilitó contactos con su consejera de Salud y coordinó «nuestra propuesta» ante el ministro Salvador Illa. En este contexto, Vox está considerando presentar una querella por falso testimonio y el PP demanda su dimisión inmediata.

«El 7 de abril de 2026 Armengol declaró por escrito ante el Supremo que “nunca” participó en contrataciones públicas, que “no estaba al tanto” de ningún expediente y que “no recuerda” haber hablado con Koldo García sobre los contratos relacionados con mascarillas y tests.»

La UCO ha documentado 65 mensajes y llamadas entre Armengol y Koldo, quien percibía 10.000 euros mensuales de la empresa adjudicataria de multimillonarios contratos en Baleares. López subraya que esto configura un caso claro de falso testimonio, sancionado con penas que pueden llegar hasta los dos años de cárcel, además de generar incompatibilidad para presidir el Congreso durante una investigación por delito contra la Justicia.

«¿Me puedes ayudar?, le escribe a Koldo cuando necesita comunicarse con el ministro. ‘A ver si lo puede arreglar’, le solicita después. Le proporciona el contacto de su consejera de Salud y coordina con él ‘nuestra propuesta’ ante Illa. Todo esto mientras la empresa que pagaba 10.000 euros mensuales a Koldo se hacía con contratos millonarios en Baleares.»

Armengol defiende que las decisiones fueron meramente técnicas y sostiene haber dicho siempre la verdad; sin embargo, opositores como Jorge Campos de Vox recalcan que «no puede permanecer ni un minuto más». El informe la vincula directamente como puerta giratoria en esta trama en Baleares, intensificando así la presión sobre Sánchez.

«Eso, jurídicamente hablando, se define como falso testimonio. El Código Penal establece penas que oscilan entre seis meses y dos años de prisión.»

La controversia sacude el hemiciclo; tanto el PP como Vox exigen su salida mientras el PSOE mantiene una postura defensiva. Este escándalo, originado por chats ineludibles, podría alterar significativamente el panorama político en *España.