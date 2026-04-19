La Agencia EFE atraviesa un nuevo episodio de crisis laboral. La alta dirección, encabezada por Miguel Ángel Oliver, quien fuera secretario de Estado de Comunicación bajo el mandato de Pedro Sánchez, ha decidido repartir cerca de 700.000 euros en bonus este año. Esto sucede en un contexto donde la empresa pública cerrará 2025 con pérdidas que rondan los 20 millones de euros y una deuda que sigue creciendo. La indignación entre los trabajadores es palpable: sindicatos como el SI han denunciado este inaceptable reparto de DPPO (dividendos participados por objetivos) en medio del desastre financiero.

En una reunión reciente, la dirección informó a los empleados sobre las cifras negativas. «Estamos más endeudados, pero mejor que nunca», afirmaron, según el SI. La relación entre directivos y empleados se encuentra completamente fracturada. EFE se ve obligada a recurrir constantemente a rescates por parte de la SEPI, su único accionista: se le inyectaron 18 millones en febrero de 2025 para evitar caer en la quiebra, lo que se suma a un total de 60 millones desde 2022. Solo en el primer trimestre de 2025, ya se registran pérdidas adicionales de 4,4 millones. El patrimonio neto está sumido en números rojos, alcanzando los 32 millones negativos.

Miguel Ángel Oliver, considerado un enchufado socialista desde su llegada a La Moncloa, preside esta agencia que está perdiendo credibilidad a pasos agigantados. Los sindicatos critican abiertamente el nepotismo, los constantes cambios en los puestos y la falta de profesionalidad en su gestión. Muchos ven a EFE como una prolongación de RTVE y del propio Gobierno. Recientemente han surgido enfrentamientos por acusaciones sobre la pérdida de neutralidad informativa. Oliver ha respondido con sus dos premios Ondas, pero eso no ha calmado las aguas. Algunos sindicatos, como UGT, han decidido firmar un nuevo Plan Estratégico a cinco años, aun ante este caos.

Desinformación y verificación en jaque

La crisis económica ha complicado aún más los problemas relacionados con la desinformación y verificación que enfrenta EFE. Con pérdidas acumuladas que superan los 115 millones en la última década y dependencias constantes del Estado, la agencia pública lucha por mantener su papel como bastión informativo fiable. Los sindicatos advierten: esta politización está erosionando la confianza del público. Varios periodistas han denunciado que la línea editorial se muestra demasiado alineada con el Gobierno, lo cual dificulta una verificación objetiva.

Pérdidas crónicas : Se reportan unos 15,3 millones en el último ejercicio cerrado, a pesar de los recortes implementados. Desde el inicio de la pandemia, las pérdidas ascienden a 65 millones .

: Se reportan unos en el último ejercicio cerrado, a pesar de los recortes implementados. Desde el inicio de la pandemia, las pérdidas ascienden a . Rescates SEPI : En 2022 recibió 15,5 millones , mientras que en 2023 fueron 25,7 millones , y ahora se suman otros 18 millones para 2025. Para este año se prevén más rescates por valor de otros 15 millones .

: En 2022 recibió , mientras que en 2023 fueron , y ahora se suman otros para 2025. Para este año se prevén más rescates por valor de otros . Bonus cuestionados : Cerca de 50 personas se reparten esos casi 700.000 euros , mientras el resto del personal enfrenta recortes y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

: Cerca de se reparten esos casi , mientras el resto del personal enfrenta recortes y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Deuda disparada: El patrimonio negativo asciende a unos alarmantes 47 millones solo en los primeros nueve meses de 2025.

Esta situación pone seriamente en peligro la misión fundamental de EFE como agencia informativa referencia. La verificación se complica aún más ante las acusaciones sobre sesgos claros: se está convirtiendo en una extensión tanto de RTVE como del Gobierno, afirman fuentes sindicales. Aunque la SEPI sigue tapando agujeros financieros, los trabajadores exigen transparencia absoluta sobre esta situación crítica. Este incendio laboral refleja tensiones profundas dentro del ecosistema informativo público, donde economía, política y credibilidad chocan sin piedad.

En otro incendio en EFE que sacude a la plantilla, se detallan tanto los bonus como las pérdidas que confirman el descontento generalizado entre los empleados. La agencia pública necesita urgentemente un cambio radical antes de que las llamas consuman su reputación.