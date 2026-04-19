Pedro Sánchez se enfrenta a un análisis contundente en el New York Times, que lo describe como “el artista de la evasión más consumado de Europa”. Este diario progresista estadounidense lo sitúa en el epicentro de una serie de escándalos: corrupción en su círculo íntimo, investigaciones judiciales y el caso que involucra a su esposa Begoña Gómez. Resalta su destreza para hacer lo necesario con tal de mantener su puesto, a pesar del desgaste institucional que ello conlleva.

El artículo ahonda en la Banda del Peugeot, el grupo que facilitó el retorno de Sánchez al liderazgo del PSOE en 2016. En la actualidad, sus figuras más prominentes se enfrentan a graves acusaciones:

José Luis Ábalos , exministro de Transportes, está bajo investigación por comisiones ilegales. Durante un registro en su casa, las autoridades hallaron un disco duro oculto en el pantalón de una ex actriz pornográfica.

, exministro de Transportes, está bajo investigación por comisiones ilegales. Durante un registro en su casa, las autoridades hallaron un disco duro oculto en el pantalón de una ex actriz pornográfica. Koldo García , señalado como intermediario en mordidas por contratos de mascarillas durante la pandemia.

, señalado como intermediario en mordidas por contratos de mascarillas durante la pandemia. Santos Cerdán, involucrado en supuestas comisiones relacionadas con contratos públicos.

En el Tribunal Supremo, el juicio sobre las mascarillas pone al descubierto la corrupción del sanchismo. La Fiscalía solicita 24 años para Ábalos y casi 20 para Koldo. Además, Joseba García, hermano de Koldo, confesó haber recogido sobres con dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. Esos no eran pagos para el partido, sino fondos destinados a la trama corrupta. La exnovia de Ábalos, Jésica Rodríguez, reconoció haber recibido dinero en negro y sueldos sin trabajar en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, así como un piso gratuito en Madrid. Todo financiado con fondos públicos.

Mientras el Supremo destapa estas vergüenzas, Sánchez parece vivir ajeno a la realidad, inmerso en su realidad paralela y ignorando el deterioro de su imagen pública. Su transformación ha sido notable: ha pasado de ser conocido como Peter the Handsome a Tricky Peter fuera del país, debido a su escaso respeto por la democracia y por el entorno corrupto que lo rodea. En España, ha cambiado de Pedro el Guapo a Pedro el Zombi, mostrando una mirada cadavérica provocada por estrés y tratamientos estéticos como bótox y ácido hialurónico.

La imputación de Begoña Gómez por tráfico de influencias añade más leña al fuego. El juez Peinado ha solicitado juicio oral. A pesar de sus promesas iniciales, Sánchez ha logrado sobrevivir pactando con independentistas y gobernando sin Presupuestos durante años. Su exvicepresidenta, Carmen Calvo, lo describió como “muy flexible”, un eufemismo que refleja su disposición a cambiar según convenga para mantenerse en el poder. Su enfrentamiento con Donald Trump le sirvió para desviar la atención sobre los problemas internos.

Ética y credibilidad informativa bajo presión

Este retrato del New York Times describe a Sánchez como “el artista de la evasión más consumado de Europa” plantea serias dudas sobre la ética y credibilidad informativa. Un medio progresista expone sin tapujos la polarización existente en España y los problemas que enfrenta Sánchez. La desinformación se extiende: mientras él minimiza los escándalos, jueces y fiscales siguen acumulando pruebas irrefutables. Verificar hechos es esencial ante narrativas paralelas.

La reciente comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado analiza el rescate a Air Europa, relacionado con negocios vinculados a Begoña Gómez. Los populares han levantado banderas rojas ante sospechas crecientes. Aunque el sanchismo parece resistir, cada confesión revelada ante el Supremo erosiona aún más su ya frágil credibilidad.

A pesar de polarizar opiniones dentro de Europa, la supervivencia política de Sánchez parece depender cada vez más de su capacidad para evadir nuevas crisis. Los lectores tienen derecho a exigir una verificación rigurosa para poder navegar esta tormenta política.