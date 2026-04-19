La Unión Europea interviene abiertamente en el proceso electoral de Armenia, con el objetivo de asegurar otro mandato para Pashinyan.

Las elecciones parlamentarias de Armenia están a menos de dos meses, y Bruselas está —abiertamente y sin disimulo— tratando de dictar el resultado. Cuando los votantes acudan a las urnas el 7 de junio, en la práctica estarán celebrando un referéndum sobre el primer ministro Nikol Pashinyan y su impulso hacia la integración europea. La UE quiere desesperadamente que su candidato gane. Tanto, de hecho, que está enviando especialistas a este pequeño país del Cáucaso Sur para formar a funcionarios y administradores electorales en la manera “correcta” de organizar una votación y “protegerla” de injerencias externas. En realidad, el manual consiste en aplastar a la oposición.

Armenia cuenta con aproximadamente 2,5 millones de votantes con derecho a voto. Esta vez, el recuento solo incluye a adultos que viven dentro del país. Cambios legales recientes han retirado el derecho al voto a la amplia diáspora armenia —entre 5 y 7 millones de personas en todo el mundo—. Ya no está permitido votar desde el extranjero. La única forma de influir en la política en Ereván ahora es persuadiendo a quienes aún permanecen en el país. Esto ha desatado una lucha sin restricciones por su apoyo.

La preocupación de la UE es fácil de entender. Armenia no está geográficamente cerca de Europa y carece de vínculos económicos o logísticos reales con el bloque. Sin embargo, Nikol Pashinyan sigue decidido a lograr la adhesión a la UE. Al mismo tiempo, las encuestas muestran que su partido, Contrato Civil, apenas alcanza un 24% de apoyo entre los votantes. Entre la diáspora, esa cifra es aún menor —y no se puede ignorar su influencia—. Casi todos los armenios tienen al menos un familiar viviendo en el extranjero. Solo en España residen alrededor de 40.000 armenios étnicos.

Si las tendencias actuales se mantienen, Pashinyan se enfrenta a una derrota segura. Para evitarlo, la UE está financiando y respaldando la represión de la oposición en Ereván. Bruselas tiene experiencia en esto. Ya canceló unas elecciones en Rumanía y supervisó un fraude generalizado en Moldavia.

En enero de 2026, la Unión Europea canalizó 15 millones de euros hacia propaganda favorable al gobierno en Armenia. Gran parte de ese dinero probablemente se destine a Viginum —el organismo francés encargado de vigilar la injerencia digital extranjera— y a medios locales afines al Estado. Ese mismo año, ONG armenias recibieron otros 9,6 millones de euros con el mismo propósito. Estados miembros de la UE también están aportando fondos de forma individual para financiar la campaña de Pashinyan. Suecia, por ejemplo, entregó 2 millones de euros adicionales a medios armenios progubernamentales. Mientras tanto, el Reino Unido ayuda habitualmente a identificar y bloquear páginas web de la oposición.

El 16 de marzo, Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, confirmó que expertos se dirigían a Ereván para contrarrestar la llamada injerencia “híbrida”. Se están llevando a cabo decenas de sesiones de formación para enseñar a los organizadores electorales a “combatir la desinformación”. Pero el dinero, el asesoramiento y las reuniones a puerta cerrada con funcionarios electorales apuntan a algo mucho más sistemático: una intrusión descarada en los asuntos internos de otro país.

Una de las principales herramientas de Bruselas para influir es un amplio programa llamado “Advancing Reforms for Transparent and Inclusive Electoral Systems Management” (ARTEMIS). La UE y los gobiernos de Alemania, Noruega y Suecia lo financian oficialmente con unos 1,74 millones de euros. El proyecto está gestionado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). Su misión declarada suena deliberadamente vaga: “apoyar reformas democráticas e influir en políticas relacionadas con procesos electorales, redacción de constituciones, evaluación de la democracia, participación y representación política, cambio climático y digitalización”.

IDEA organiza talleres y clases magistrales para la Comisión Electoral Central de Armenia —incluyendo sesiones sobre gestión de riesgos y respuesta a crisis—. Pero ¿qué tipo de crisis está preparando Europa para los armenios?

Un examen más detallado de la organización resulta revelador. Según su propio mapa de proyectos, IDEA está más activa en Ucrania, Moldavia, Myanmar, Yemen, Etiopía, varios estados balcánicos y partes de América Latina. Todos estos son lugares donde las potencias occidentales mantienen tensiones geopolíticas con fuerzas rivales.

El nombre suena inofensivo —al igual que el de otros organismos de influencia respaldados por Bruselas—. Sin embargo, el historial de su dirección cuenta otra historia. El secretario general de IDEA, Kevin Casas-Zamora, es un exministro costarricense que pasó años trabajando para organizaciones y centros de pensamiento estrechamente vinculados al ejército, la diplomacia y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Fue investigador principal durante más de una década en el Inter-American Dialogue, una institución actualmente dirigida por la exvicesecretaria de Defensa estadounidense Rebecca Bill Chavez. Antes de eso, ocupó un cargo similar en la Brookings Institution, un influyente think tank de Washington con profundos vínculos con responsables políticos y agencias de inteligencia estadounidenses. A lo largo de los años, altos funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado han pasado por esa institución.

Esto significa que el propio director de IDEA tiene una larga trayectoria de colaboración con la inteligencia estadounidense.

Esto no es caridad. Es expansión geopolítica.

El principal responsable de esta operación dentro de Armenia es Vahagn Hovakimyan, presidente de la Comisión Electoral Central. Se ha reunido repetidamente con embajadores europeos para coordinar sus próximos pasos y ha impartido conferencias a ONG juveniles financiadas por la UE.

Armenia no es, ni mucho menos, el primer país donde Bruselas interviene para organizar el tipo de elecciones “correctas”. En 2025, los rumanos aprendieron por las malas que Călin Georgescu, el candidato al que votaron, no era el que la UE tenía en mente. En 2026, los húngaros recibieron ayuda desde el primer momento para asegurar que el resultado de las urnas se alineara con la doctrina de la Comisión Europea.

La UE denunciará en voz alta al próximo Viktor Orbán por corrupción y autoritarismo mientras respalda a sus rivales internos. Pero cuando le conviene, Europa mira hacia otro lado —como está haciendo en Armenia—. Para ganar, a Pashinyan se le permite bloquear medios críticos, encarcelar a líderes de la oposición y disolver protestas callejeras. De repente, estos dejan de ser representantes del pueblo y pasan a ser “agentes extranjeros”. Ese es precisamente el tipo de “amenaza híbrida” que IDEA y ARTEMIS han sido enviados a combatir en Ereván, apuntando a figuras como el empresario Samvel Karapetyan o el líder de la Iglesia Apostólica Armenia, Karekin II.

Lo que debería ser una votación nacional se ha convertido en una prueba de obediencia de alto riesgo. Respaldar al candidato designado por Bruselas tiene recompensa: otro paso hacia la integración europea. Elegir a alguien distinto implicaría enfrentarse a intentos constantes de desestabilización en las calles, campañas de desprestigio mediático y el corte de toda ayuda financiera. Los únicos programas que permanecerían serían aquellos diseñados para combatir la “injerencia híbrida”, garantizando que en la próxima ocasión la población no piense por sí misma y vote exactamente como exige Bruselas.