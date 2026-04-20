Alfonso Rojo: «La pitada al Himno de España, la falta de güevos de los políticos y la asimetría»

Una pregunta. Tan simple como directa.

¿Qué ocurriría si hinchas de otras regiones de España silbaran el himno catalán en el Camp Nou o abuchearan la ikurriña en San Mamés?

La respuesta es obvia: ruedas de prensa de emergencia, expedientes por delitos de odio, Sánchez en televisión con mirada compungida denunciando la “violencia e intolerancia de la derecha y la ultraderecha” y condenas emotivas de los dirigentes políticos y deportivos.

Pero el himno de España se pita en la Final de Copa y no pasa nada.

El diario El País, que tituló ‘Racismo en el fútbol’ y editorializó como “cánticos que avergüenzan a España” el festivo “musulmán el que no bote” del partido contra Egipto del pasado 31 de marzo, no ha dicho una sola palabra.

Y TVE, que calificó de ‘racista y bochornoso’ lo del bote en Cornelia, justificó los silbidos con un argumento lamentable:

“Unos tarareaban el lololo, otros lo recibían de otra forma. Libertad de expresión”, fue lo que soltó en directo Juan Carlos Rivero, veterano presentador futbolero.

Sobra aclarar que, por una expresión similar, el gran Iniesta, autor del gol que nos dio el Mundial de Sudáfrica, pasó del Pabellón de mis Héroes al de los idiotas y ahí sigue.

Si en un estadio español se abucheara el himno de Marruecos, el Gobierno Frankenstein instaría al Fiscal a abrir una investigación antes de que terminara el partido.

Si hubiera insultos masivos durante un desfile LGTB, el marido de Begoña aparecería en los telediarios vestido de luto.

Pero el himno de España, la bandera rojigualda, el Rey, nuestra Historia y la religión católica reciben tratamiento de felpudo y, para nuestra vergüenza, se tolera.

Unas veces por dejadez, otras por ignorancia y, la inmensa mayoría de los casos, por cobardía.

Mientras las pitadas al himno atronaban el Estadio de la Cartuja, el líder del PP destacó el “espectáculo, calidad y deportividad” del evento. Literal.

No es ecuanimidad, señor Feijóo. Es timidez política disfrazada de elegancia.

Si hubiese güeros, que no los hay, lo normal sería —como se hace cuando llaman mono a un jugador negro— anunciar por megafonía que a la próxima se suspende el encuentro. Se inicia de nuevo la música y, si los facinerosos porfían, un pitido y todos a casa.

Por cierto, me he enterado leyendo Periodista Digital que hinchas proetarras de la Real Sociedad, en tres furgonetas negras y a la vuelta de Sevilla, intentaron sacar de la carretera a un vehículo de seguidores del Atlético de Madrid que lucía una bandera de España con el escudo del club.

¡Lo que nos faltaba!