Antonio R. Naranjo subraya que Sánchez se ve como Kennedy, pero actúa como el guerracivilista Largo Caballero

La bolchevización del PSOE- de Largo Caballero a Zapatero y Sánchez.

Antonio R. Naranjo titula hoy su columna Se cree Kennedy, pero es Largo Caballero, publicada el 20 de abril de 2026 en El Debate.

La tesis es tan incómoda como bien fundamentada.

Cuando Pedro Sánchez afirma que la democracia «no puede darse por sentada», el columnista sostiene que no está expresando una preocupación sincera sobre el estado del sistema.

Está lanzando un aviso sobre sus propios planes. No es un análisis. Es una advertencia.

Lo que hace frente a lo que dice

Naranjo parte de un principio periodístico que debería ser elemental pero que en el caso de Sánchez se aplica con demasiada poca frecuencia: a un político no se le juzga por lo que dice sino por lo que hace y con quién lo hace.

El retrato que traza es concreto y documentado. Sánchez gobierna sin haber ganado las últimas elecciones en términos de mayoría real.

No ha presentado presupuestos en toda una legislatura. Se sostiene gracias a los escaños de Bildu, herederos políticos del terrorismo que asesinó a cientos de españoles, de ERC, cuyo líder huyó de la justicia y cuyo partido protagonizó un golpe de Estado, y de los comunistas de Sumar. Y en el exterior, su política exterior ha merecido el aplauso de Irán, China, Hezbolá, Hamás, el chavismo venezolano y toda la izquierda radical indigenista.

«Lo que ha hecho, sin necesidad de anticipar lo que aún está dispuesto a llevar a cabo, no cumple con los estándares más básicos de calidad democrática», escribe Naranjo. La frase no es un exabrupto. Es una descripción.

Largo Caballero: el espejo oscuro

La comparación histórica que propone Naranjo es la más inquietante del artículo y la que merece más atención.

Francisco Largo Caballero fue el líder sindicalista del PSOE y la UGT que en 1934 protagonizó la Revolución de Octubre, un levantamiento armado contra la Segunda República marcado por checas asesinas y una colaboración estrecha con la Unión Soviética que transformó parte del movimiento obrero español en un instrumento del totalitarismo soviético. Dos años después, en plena Guerra Civil, presidió el gobierno del Frente Popular mientras las milicias que había alentado cometían atrocidades y España se convertía en campo de batalla de las grandes potencias.

Largo Caballero tampoco era un demócrata convencido. Era un hombre que usaba el lenguaje democrático cuando le convenía y lo abandonaba cuando no.

Los paralelismos que traza Naranjo son estructurales. Ambos ignoran las urnas cuando el resultado no les favorece. Ambos buscan erosionar la independencia judicial para controlar los poderes del Estado. Ambos se rodean de aliados que no comparten los valores democráticos que dicen defender. Y ambos han pronunciado frases sobre la fragilidad de la democracia que, en su contexto real, sonaban más a amenaza que a reflexión.

El pato que grazna

Naranjo cierra su columna con una metáfora que tiene la virtud de la simplicidad: si algo anda, vuela y grazna como un pato, probablemente sea un pato.

Sánchez se presenta como un demócrata preocupado por la salud del sistema. Pero gobierna sin mayoría legítima, bloquea a la justicia, se alía con los herederos del terrorismo y recibe el aplauso de las dictaduras más sanguinarias del planeta. Y luego sale a decir que la democracia no puede darse por sentada.

La pregunta que Naranjo deja flotando en el aire de su columna es la misma que deberían hacerse todos los que escuchan ese tipo de frases sin levantar una ceja.

¿Es una preocupación? ¿O es un plan?

Si anda como Largo Caballero y grazna como Largo Caballero, la historia tiene una respuesta. Y no es tranquilizadora.

Paralelismos históricos en tabla

Aspecto Pedro Sánchez (2026) Francisco Largo Caballero (1936) Apoyos controvertidos Bildu, ERC, comunistas, aliados dictatoriales Milicias socialistas/comunistas, URSS Amenazas a democracia «No puede darse por sentada» como aviso Revolución 1934, checas y guerra civil Gobierno inestable Sin presupuestos ni mayoría propia Coalición forzada post-Giral Legado Revocar poderes, ignorar urnas Protectorado soviético, exilio

La columna de Naranjo finaliza instando a no subestimar los graznidos que resuenan como ecos de una historia que parece repetirse.