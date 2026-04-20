'LA RETAGUARDIA'

¡El Mossad e Israel se hartan de Sánchez y meditan sacar Pegasus!

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¿El Mossad atacará a Sánchez?

¿El Mossad atacará a Sánchez?

No me pueden decir que no sería algo tremendamente interesante. Y necesario.

Si tan hartos están Israel y su servicio secreto, el Mossad, de las afrentas diplomáticas de Pedro Sánchez, posiblemente va siendo hora de que le saquen los trapos sucios que tienen con Pegasus

Cuenta Gonzalo Araluce para VozPópuli que:

Un exoficial israelí ha lanzado un mensaje que alcanza a la línea de flotación de Moncloa: pide a Benjamin Netanyahu que haga público el supuesto “expediente Pegasus” sobre Pedro Sánchez, insinuando que podría contener información comprometedora.

El trasfondo es el espionaje con el software Pegasus, desarrollado por la israelí NSO Group, que infectó el móvil de Sánchez en 2021. Jose Lev, exmilitar, sugiere que revelar esos datos permitiría aclarar si el presidente español pudo haber sido condicionado o si es vulnerable tras el ataque.
“Bibi, hazlo ya”, plantea este exoficial, que se desempeñó en una unidad de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel. Enumera todos los puntos en los que España se ha opuesto a Israel y denuncia una supuesta contradicción de Moncloa: vetar cualquier acuerdo armamentístico con el país hebreo pero mantenerlos con Irán.

Así que pueden prepararse todos para lo que se venga.

Analizamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de lunes 20 de abril, con los periodistas Sergio Fidalgo y Pedro Lasuén.

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