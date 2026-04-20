Luis Ventoso estalla ante el silencio del Gobierno Sánchez tras los infames pitos al Himno de España en la Copa del Rey

Pitos al himano de España en la Final de Copa del Rey.

Luis Ventoso lo plantea con la claridad de quien ha dejado de tener paciencia para los rodeos con una pregunta. Simple, directa y demoledora.

¿Qué ocurriría si aficionados de otras regiones de España silbaran el himno catalán en el Camp Nou? La respuesta la conocemos todos aunque nadie la diga en voz alta: ruedas de prensa de emergencia, investigaciones por delitos de odio, Sánchez en televisión con mirada compungida y voz suave denunciando la «deriva ultra de la derecha y la ultraderecha». Titulares durante semanas. Condenas unánimes del mundo político y deportivo. El ejemplo más reciente lo vimos hace un par de semanas cuando aficionados silbaron el himno de Egipto. Toda la izquierda política y mediática salió a mostrar toda su indignación.

Pero el himno de España se pita en las finales de Copa. Se menosprecia al Rey y a otras autoridades. Y pasa lo que pasa: nada. Insultar a Egipto tiene precio. Insultar a España tiene impunidad

Ventoso titula su columna en El Debate ¿Pitos al Himno de España? Ningún problema, un sarcasmo que refleja su opinión sobre la tolerancia selectiva hacia los insultos dirigidos a los símbolos nacionales.

En su artículo, publicado el 20 de abril de 2026, comienza cuestionando la normalización de las pitadas a valores españoles en eventos deportivos importantes, un hecho que el veterano periodistas señala como exclusivo de España, donde esta práctica se ha convertido en una tradición desde 2009.

El columnista lo formula con la precisión de un bisturí. Si en un estadio español se abucheara el himno de Marruecos, el Gobierno abriría investigaciones por delitos de odio antes de que terminara el partido. Si hubiera insultos masivos durante un desfile LGTB, Sánchez aparecería en televisión esa misma tarde. Las instituciones reaccionarían con la velocidad que se reserva para las causas que interesan.

Pero el himno de España y el Rey reciben un tratamiento diferente. Se ignoran. Se toleran. Se normalizan con la repetición anual de los mismos incidentes protagonizados especialmente por los mismos equipos: el Barcelona y el Athletic Club. Ahora se suma la Real Sociedad.

Más de un siglo de finales de Copa sin nada parecido. Y luego, la liturgia del separatismo instalada como costumbre que nadie con poder político se atreve a cortar.

Y añade el argumento definitivo: los separatistas jamás aceptarían eso en sus estadios. Si alguien pitara el himno catalán o el ikurriña en el San Mamés o en el Camp Nou, la respuesta institucional sería inmediata y contundente. Ellos lo saben. Y por eso lo hacen.

Ventoso amplía el cuadro: las quemas de banderas españolas en Cataluña y el País Vasco, los ataques a retratos del Rey Felipe VI, tolerados con una laxitud que resultaría incomprensible si los símbolos atacados fueran otros. La asimetría no es accidental. Es una política. Y tiene nombre.

La tolerancia selectiva no es neutralidad. Es una toma de posición. Y Ventoso la nombra por lo que es.

La solución que propone

Ventoso no se queda en el diagnóstico. Propone una medida tan sencilla como efectiva y tan justa como políticamente imposible en el contexto actual.

«Si alguien pita el himno de forma notoria, el partido queda suspendido y no se juega».

Drástico, reconoce. Pero es la forma de hacerse respetar. Habrá muchas finales de Copa. No pasa nada porque una no se dispute. Lo que no puede seguir ocurriendo, argumenta, es que insultar a los símbolos de España y a su Jefe del Estado se convierta en una liturgia tolerada por quienes tienen el poder político y deportivo para impedirla.

«La solución es muy sencilla. Si alguien pita el himno de forma notoria, el partido queda suspendido y no se juega. ¿Drástico? Es la forma de hacerse respetar. Habrá muchas finales de Copa, así que no pasa nada porque una no se dispute. Pero lo que no se puede permitir es que insultar a los símbolos de España y a su jefe del Estado se convierta en una liturgia tolerada por quienes tienen poder político y por las autoridades deportivas. Algo que ellos, los separatistas, jamás aceptarían en sus estadios».

Esta propuesta invita a reflexionar sobre cómo debería ser el respeto mutuo en el ámbito deportivo.