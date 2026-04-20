Sarah Santaolalla ‘babosea’ con el ‘abuelo’ Lula y el cachondeo es bestial

Indignación y burlas a partes iguales.

No tienen límites ni conocen la vergüenza. El último episodio bochornoso de sumisión hacia lo más repulsivo lo ha protagonizado Sarah Santaolalla, quien no ha podido ocultar su fascinación, casi adolescente, ante la presencia del líder brasileño, Lula da Silva.

La sintonía entre la comunicadora y el mandatario fue tan excesiva que el cachondeo en la red ha sido, sencillamente, bestial.

En el marco de la cumbre internacional ‘Movilización Global Progresista’ celebrada en Barcelona —ese aquelarre de socialistas, comunistas y populistas latinoamericanos—, la pareja de Javier Ruiz se ‘deshizo’ ante el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La activista compartió en sus redes unas imágenes junto al político en las que sacaba pecho de su encuentro: «He conocido a uno de los referentes políticos que más he admirado toda mi vida. Presidente, gracias por sus palabras. Gracias por proteger a la clase obrera, por defender la paz y su lucha sindicalista incansable».

He conocido a uno de los referentes políticos que más he admirado toda mi vida, @LulaOficial

Presidente, gracias por sus palabras. Gracias por proteger a la clase obrera, por defender la paz y su lucha sindicalista incansable. 🇧🇷 pic.twitter.com/NCA14rqYEf — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 19, 2026

Mientras el veterano mandatario brasileño, con sus 80 años a cuestas y una larga trayectoria salpicada de escándalos de corrupción.

Este nuevo episodio de pleitesía hacia la izquierda internacional no es un hecho aislado, sino el síntoma de un mal mayor: el uso de los micrófonos como altavoces de la ideología woke y el globalismo más rancio.

El cachondeo en redes ha sido monumental.

Está tipa no para de lamer donde haya sustancia que la mantenga en la tele publica.

Admirar a Lula, léase expresidiario, es de camisa de fuerza.

Creo que lo hace, como todo, por llamar la atención. No lo siente. — Gheta (@blazgaren) April 20, 2026

Que este personaje es un exponente para ti, un máximo, no sorprende a nadie; está en tu línea de los que han pasado por la cárcel por corrupto — torquemada1964 (@tottifdez_paco) April 20, 2026

Un corrupto juzgado, una q depende del narco, un guerrillero asesino y cabronazo y otros q no los conoce ni la madre Q los parió, esos son tus ídolos. Tú Sola te retratas cada día te van a dar el premio a la imbécil del Año — Susana Hernández Franco (@SusanaH51403015) April 19, 2026