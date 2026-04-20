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LA ACTIVISTA SACA PECHO EN REDES

Sarah Santaolalla ‘babosea’ con el ‘abuelo’ Lula y el cachondeo es bestial

En el marco de la cumbre internacional 'Movilización Global Progresista' celebrada en Barcelona, la pareja de Javier Ruiz se 'deshizo' ante el presidente brasileño

Sarah Santaolalla y Lula da Silva
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Archivado en: Lula Da Silva | Periodismo | Sarah Santaolalla

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Indignación y burlas a partes iguales.

No tienen límites ni conocen la vergüenza. El último episodio bochornoso de sumisión hacia lo más repulsivo lo ha protagonizado Sarah Santaolalla, quien no ha podido ocultar su fascinación, casi adolescente, ante la presencia del líder brasileño, Lula da Silva.

La sintonía entre la comunicadora y el mandatario fue tan excesiva que el cachondeo en la red ha sido, sencillamente, bestial.

En el marco de la cumbre internacional ‘Movilización Global Progresista’ celebrada en Barcelona —ese aquelarre de socialistas, comunistas y populistas latinoamericanos—, la pareja de Javier Ruiz se ‘deshizo’ ante el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La activista compartió en sus redes unas imágenes junto al político en las que sacaba pecho de su encuentro: «He conocido a uno de los referentes políticos que más he admirado toda mi vida. Presidente, gracias por sus palabras. Gracias por proteger a la clase obrera, por defender la paz y su lucha sindicalista incansable».

Mientras el veterano mandatario brasileño, con sus 80 años a cuestas y una larga trayectoria salpicada de escándalos de corrupción.

Este nuevo episodio de pleitesía hacia la izquierda internacional no es un hecho aislado, sino el síntoma de un mal mayor: el uso de los micrófonos como altavoces de la ideología woke y el globalismo más rancio.

El cachondeo en redes ha sido monumental.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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