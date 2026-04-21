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BESTIALIDADES A MANSALVA EN EL PODCAST DE SOY UNA PRINGADA

¡Qué animalada! Un activista LGTBI+ pide que se entregue a los pedófilos material pornográfico infantil incautado por la Policía

"Así el pedófilo no pedirá nuevo material"

Miguel Agnes y Beatriz de Vicente.
Miguel Agnes y Beatriz de Vicente.
Archivado en: Internet | Periodismo

Vomitivo a más no poder.

En un nuevo episodio que roza lo esperpéntico y ofende directamente al sentido común y a la dignidad de las víctimas, Miguel Agnes, un activista del colectivo LGTBI+ defendió públicamente que el material de abuso sexual infantil (conocido como CSAM por sus siglas en inglés) incautado por las fuerzas de seguridad sea devuelto a sus propietarios: los pedófilos.

En un ejercicio de contorsionismo moral difícil de digerir, argumentó que destruir o mantener decomisado este material supone una vulneración de derechos o una medida desproporcionada.

Según su razonamiento, el Estado no debería «censurar» ni eliminar permanentemente estos archivos, sino devolverlos a quienes los poseían, bajo el pretexto de supuestas libertades individuales o de no criminalizar la mera posesión.

Así se expresó en el podcast de Estíbaliz Quesada, más conocida con el sobrenombre de ‘Soy una pringada‘, Special People Club:

Yo lo que creo es que precisamente para que el pedófilo no dé el paso al pederasta, o sea, porque al final hay muchísimos pedófilos que están luchando contra sus propios demonios. Tú imagínate si eres heterosexual, pues que no te dejan follar con chicas hasta que te mueras. O sea, y que jamás vas a poder hacerlo. Pues bueno, ese paso ya, que es el paso delincuente, terrible, de decir, pues mira, paso, lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué no se coge todo el material incautado que hay de pornografía infantil y se pone a disposición del pedófilo que lo pida? Que ya está hecho. Así el pedófilo no pedirá nuevo material.

La criminóloga Beatriz de Vicente no dio crédito a lo que escuchaba y recordó a Agnes que, por muy buena que pudiera parecer su tesis, olvidaba una derivada importante, la de que cada vez el pedófilo pedirá más y más material:

La propuesta ha provocado una oleada de indignación en redes sociales y entre asociaciones de protección de la infancia. Y no es para menos. El material pornográfico infantil no es un «contenido controvertido» ni un simple archivo digital: son pruebas de delitos reales de abuso y explotación sexual contra niños y niñas, muchas veces grabados mientras sufren agresiones brutales. Cada imagen o vídeo representa el sufrimiento documentado de un menor vulnerable.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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