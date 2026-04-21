¡La invasión migratoria de Sánchez colapsa la administración!

Estamos ante un más que posible «colapso» administrativo, en esta medida absolutamente deleznable de regularización masiva de inmigrantes que ha adoptado Pedro Sánchez.

En ‘La Retaguardia’ de este martes 21 de abril vamos con ello y mucho más, de la mano de los mejores analistas, en este caso, del ex secretario de Estado, Mario Garcés.

Son las primeras horas y las largas colas ya son tremebundas:

El primer día presencial de la regularización masiva puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido un verdadero caos. Las largas colas, los sistemas informáticos caídos y la avalancha de solicitudes han desbordado las oficinas en todo el país, con Madrid como epicentro del colapso.

En la capital, el Ayuntamiento ha incrementado sus citas diarias de 1.500 a 5.500 en cuestión de días. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, lo expresa sin tapujos: «Se ha tomado una decisión apresurada y parece que buscando el colapso». Las oficinas situadas en la Ronda de Toledo, 10, se vieron desde primera hora con enormes filas para obtener el certificado de vulnerabilidad, un documento esencial para muchos solicitantes. Este certificado es crucial para justificar la concesión de permisos, aunque solo se entrega a quienes han tenido intervenciones sociales previas en los 40 centros municipales.