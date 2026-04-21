Luis Ventoso desmonta a Sánchez y a Tezanos: «Si el CIS dice la verdad, ¿por que no convoca elecciones ya?»

Divina ironía.

Luis Ventoso titula hoy, 21 de abril de 2026, su columna en El Debate: Sánchez va a convocar elecciones ya.

En la pieza desarrolla la siguiente tesis: «Si Tezanos, que es riguroso y acierta siempre, le otorga una gran victoria con 12,8 puntos de ventaja sobre el PP, la conclusión es evidente».

Tirando de la ironía confiesa que ha ‘cambiado de opinión’.

Estaba convencido de que Pedro Sánchez aguantaría hasta el último día posible de legislatura. Ya no lo está. El último barómetro del CIS le ha hecho cambiar de idea. Y la razón es tan retorcida como previsible en el universo demoscópico del Gobierno del socialista.

El regalo de Tezanos

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, militante histórico del PSOE nombrado directamente por Sánchez en 2018 y cobrador de más de 700.000 euros del erario público desde entonces, acaba de publicar un barómetro que otorga al PSOE una ventaja de 12,8 puntos sobre el PP.

Ha leído bien. Doce coma ocho puntos.

En pleno juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo. Con Begoña Gómez procesada por cuatro delitos. Con el hermano del presidente también procesado. Con otro de sus hombres fuertes, Santos Cerdán, investigado. Y con tres años consecutivos sin Presupuestos Generales del Estado. Por no hablar de la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, la falta de vivienda y el paupérrimo estado de la infraestructura.

«Si Tezanos le regala una gran victoria con 12,8 puntos de ventaja sobre el PP, la conclusión es innegable», escribe Ventoso. Si los números del CIS fueran ciertos, Sánchez sería un irresponsable si no convocara elecciones inmediatamente.

Lo que dicen las encuestas reales

El problema, que Ventoso señala con la ironía que le caracteriza, es que los «gazpachos de Tezanos» no son las únicas encuestas que se realizan en España.

El barómetro privado que elabora un promedio de encuestadoras independientes cuenta una historia radicalmente diferente. El PP aparece en el 31,8% del voto. El PSOE en el 27,4%. Una diferencia de 4,4 puntos a favor del centroderecha, exactamente en la dirección contraria a la que apunta el CIS. Y el bloque PP más VOX sumaría un mínimo de 194 escaños, suficientes para la mayoría absoluta.

La distancia entre el CIS de Tezanos y la media de las encuestadoras privadas es de 11 puntos en la diferencia entre PSOE y PP. Once puntos que se evaporan en cuanto se mira más allá del organismo oficial del Gobierno. Once puntos que Tezanos lleva meses regalando al PSOE con una consistencia que ya no puede atribuirse a diferencias metodológicas.

«Los gazpachos de Tezanos, quien pasó de la Ejecutiva del PSOE a presidir el CIS, no son las únicas encuestas que se realizan en España», escribe Ventoso con precisión quirúrgica.

El dilema que Ventoso plantea

El columnista formula el dilema con la claridad de quien no tiene nada que disimular.

Si el CIS dice la verdad y Sánchez está realmente en su mejor momento, goleando al PP por casi 13 puntos, entonces el presidente del Gobierno sería un completo irresponsable si no convocara elecciones ahora mismo. Tiene la mayoría asegurada, el viento de cara y cuatro años más en La Moncloa a su alcance.

Si el CIS miente, y Ventoso se inclina decididamente hacia esta segunda opción, entonces estamos ante algo más grave: un organismo público financiado por todos los españoles, dirigido por un militante del PSOE cobrado con dinero público, produciendo datos que no tienen ninguna correspondencia con la realidad demoscópica del país pero que sí tienen un efecto político concreto: generar una sensación de fortaleza gubernamental que no existe.

«Hay un argumento irrefutable a favor de tal afirmación: el CIS de Tezanos asegura que el amigo de Petro, Sheinbaum, Irán y Hamás está subiendo como la espuma y se encuentra en su mejor momento, goleando al PP», escribe el columnista con la ironía de quien ha dejado de tomarse en serio los comunicados del organismo oficial.

Sánchez acorralado

Lo que Ventoso dibuja al final de su análisis es la imagen de un presidente atrapado entre dos opciones igualmente incómodas.

Si convoca elecciones confiando en los datos del CIS, se arriesga a descubrir que la realidad no se parece en nada a los gazpachos de Tezanos. En 2023, con todas las encuestas dándole perdedor, Feijóo ganó por 1,4 puntos y obtuvo más escaños que el mejor resultado socialista de la historia reciente. Una repetición de ese escenario, con el añadido del juicio del caso Ábalos en plena campaña y la sentencia prevista para 2027, sería devastadora.

Si no convoca, sigue gobernando en modo supervivencia con una aritmética parlamentaria que depende de independentistas y herederos del terrorismo, con los juicios del Supremo desangrando su imagen semana a semana y con la certeza de que la sentencia llegará en el peor momento posible.

«El promedio general indica que el PP ganaría con un 31,8% del voto frente a un 27,4% del PSOE», recuerda Ventoso. Entre ese dato y los 12,8 puntos de Tezanos hay una distancia que no se explica con metodología. Se explica con militancia.

Y esa militancia, como concluye Ventoso, un día tendrá que rendir cuentas.