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PRECAMPAÑA ELECCIONES 17-M

‘Chiqui’ Montero se pasea vestida de ‘gallina Caponata’ en la feria de Sevilla y estalla el cachondeo en redes

La candidata a la Junta de Andalucía trasladó este martes la precampaña al Real de la Feria de Abril

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía
María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía
Archivado en: Juan Manuel Moreno Bonilla | María Jesús Montero | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Ridícula hasta decir basta.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, trasladó este martes la precampaña al Real de la Feria de Abril de Sevilla. La socialista eligió un traje de flamenca un tanto peculiar y, desde X, algunos usuarios no pasaron por alto esta particular vestimenta que recordaba a la gallina Caponata por el color del traje y los volantes. No se cansa de hacer el ridículo.

Será que los asesores de la socialista estaban de vacaciones porque cometió dos errores de bulto. Apuntaba una usuaria que, la flor se lleva arriba y no al lado y el bolso no se usa, sino que se lleva ‘escondido’ entre los volantes.

En su paseo, Montero aprovechó la ocasión para criticar a su rival, Juanma Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta por dar por hecha su reelección al frente de la Junta antes de que los andaluces voten el 17 de mayo, acusándole de faltar al respeto a la democracia al anticipar el resultado y sus preferencias de gobierno. Además, la candidata socialista ha calificado de “vodevil” la relación del PP con Vox, tanto en Andalucía como en otras comunidades, y ha insistido en que el próximo 17 de mayo se celebra un “referéndum” sobre la sanidad pública.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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