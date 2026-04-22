‘Chiqui’ Montero se pasea vestida de ‘gallina Caponata’ en la feria de Sevilla y estalla el cachondeo en redes

Ridícula hasta decir basta.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, trasladó este martes la precampaña al Real de la Feria de Abril de Sevilla. La socialista eligió un traje de flamenca un tanto peculiar y, desde X, algunos usuarios no pasaron por alto esta particular vestimenta que recordaba a la gallina Caponata por el color del traje y los volantes. No se cansa de hacer el ridículo.

Feliz #FeriaDeAbril a las sevillanas y sevillanos y a quienes estos días de alegría y encuentro se acercan al Real. Gracias de corazón a las miles de personas que, con su trabajo, hacen posible que todo funcione y que podamos disfrutarla como se merece. Orgullo de nuestra tierra… pic.twitter.com/eEJGWHskNE — María Jesús Montero (@mjmonteroc) April 21, 2026

Cuando crees que la mejor forma de captar el voto joven es presentarte en la Feria de Sevilla disfrazada de la gallina Caponata. pic.twitter.com/0J7cwtSeHE — Alégrame el día (@harryelsocio) April 22, 2026

Vestida de gitana se lleva la

flor arriba , no al lado .

Y no se usa bolso, que para eso hay un bolsillo “escondido “ entre los volantes . 💃 — Carmen Pilar CaracuelR (@MNokitakashi) April 22, 2026

Será que los asesores de la socialista estaban de vacaciones porque cometió dos errores de bulto. Apuntaba una usuaria que, la flor se lleva arriba y no al lado y el bolso no se usa, sino que se lleva ‘escondido’ entre los volantes.

En su paseo, Montero aprovechó la ocasión para criticar a su rival, Juanma Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta por dar por hecha su reelección al frente de la Junta antes de que los andaluces voten el 17 de mayo, acusándole de faltar al respeto a la democracia al anticipar el resultado y sus preferencias de gobierno. Además, la candidata socialista ha calificado de “vodevil” la relación del PP con Vox, tanto en Andalucía como en otras comunidades, y ha insistido en que el próximo 17 de mayo se celebra un “referéndum” sobre la sanidad pública.