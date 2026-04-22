¡La “prioridad nacional” se adueña de la política en España!

Es el temazo del momento. Y amenaza con convertirse en algo tremendamente poderoso.

El partido VOX lleva al Congreso la votación de esta “prioridad nacional” y en el Partido a Popular van con pies de plomo.

El problema es que esto se encuentra recogido como parte esencial del pacto entre ambos partidos en Extremadura, pero hay otros barones regionales populares ciertamente menos decididos en esta situación. El lío está servido.

En ‘La Retaguardia’ de este miércoles 22, con Eduardo García Serrano, periodista y escritor, y Milagros Marcos, Portavoz PP Comisión Mixta UE.