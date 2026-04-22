La revelación de Javier Quero a Alfonso Rojo: «Solo hay una razón por la que José Mota no quiso hacer a Ábalos»

Hay quienes poseen el extraño don de habitar mil rostros sin perder nunca el propio, y Javier Quero (Madrid, 1969) es, sin duda, el maestro de ceremonias de esa dualidad.

Aunque muchos lo asocian de inmediato con la carcajada rápida o con esa capacidad casi sobrenatural para «convertirse» en otros frente a la cámara, lo cierto es que tras el disfraz de humorista late el pulso riguroso de un periodista de raza. Quero no se limita a imitar; él observa, analiza y disecciona la realidad con la precisión de quien sabe que la comedia no es más que la forma más elegante y honesta de contar la verdad.

Este 22 de abril charla amigablemente con Alfonso Rojo en el marco del espacio Tiempo de Hablar, en Periodista Digital, por el que han pasado tantos otros personajes de relevancia máxima.

En las distancias cortas, Javier Quero se aleja del histrionismo para mostrar a un conversador nato, de esos que valoran el peso de una pausa y el valor de una anécdota bien tirada. Su trayectoria es un viaje de ida y vuelta entre el rigor informativo y el surrealismo del show business, una cuerda floja que recorre con una naturalidad asombrosa. Es un hombre que entiende los entresijos de la comunicación como un arte total, donde tan importante es el dato que se ofrece como la sonrisa que se arranca, convencido de que el ingenio es el mejor salvoconducto para llegar al corazón de la audiencia.

Nos sentamos con el hombre que hay detrás de las máscaras, el profesional que ha hecho de la versatilidad su bandera y del optimismo su método de trabajo. Queremos descubrir qué piensa cuando las luces del plató se apagan, qué noticias le siguen conmoviendo y cómo ha logrado mantener intacta esa curiosidad infantil que lo empuja a reinventarse cada día. Y sí, también habla de la polémica de José Mota dejando fuera de su show a José Luis Ábalos y da la revelación correcta a cómo sucedió…