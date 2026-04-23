Antonio Naranjo desvela el verdadero objetivo de Sánchez con la regularización masiva de ilegales

Antonio Naranjo titula hoy su columna El objetivo de Sánchez con la regularización: «Todo en él es cálculo, error o bellaquería«.

En su artículo, publicado el 23 de abril de 2026 en El Debate, sostiene que esta medida no responde a un imperativo humanitario, sino a estrategias para desviar la atención de escándalos y conseguir votos a través de nacionalizaciones rápidas.

Naranjo comienza advirtiendo sobre la imprudencia que supone llevar a cabo una regularización masiva en un país donde las listas para recibir atención sanitaria son interminables y las administraciones están colapsadas. Reproduce textualmente: «La regularización masiva de inmigrantes es, por una cuestión estrictamente cuantitativa ya de entrada, un despropósito: en la España de las listas sanitarias eternas, donde lograr cita para el médico de cabecera es una odisea, conseguir que la Administración te atienda presencial o virtualmente a tiempo una quimera y un jubilado no tiene derecho a unas muletas si se rompe una pierna; creer que hay recursos suficientes para atender y organizar una avalancha de entre 800.000 y 2.5 millones de personas es, simplemente, una temeridad».

El periodista revela dos intereses ocultos detrás del movimiento de Sánchez. Primero, redirigir la atención hacia sus problemas legales y aumentar la polarización social. Cita textualmente: «Todo en Sánchez es cálculo, error o bellaquería, y este relevante asunto no puede ser una excepción, así que hay que preguntarse cuáles son, esta vez, sus intereses. Y solo se me ocurren dos, aunque acepto ideas. Uno: huir del escenario penal, del bloqueo político y de la insurgencia democrática en la que habita, como una garrapata del Estado de derecho, con otro ingrediente más en esa polarización que tanto alimenta y practica; otro ladrillo más en ese muro levantado desde su nefanda investidura para dividir a España y enfrentar a los españoles, esperando que la mitad de su lado supere a la del otro y él prospere en la charca fétida que ha creado».

El segundo interés tiene tintes electorales: aumentar el censo con nuevos nacionalizados. Naranjo enfatiza: «Y dos: echar cuentas electorales, para ver si los regularizados de hoy son nacionalizados de mañana y, junto al medio millón que ya han conseguido ese aval para votar en las generales, engordar el censo electoral en beneficio propio. No hay más; porque la estupidez, siempre presente en el personaje por mucho que la maquille con un incesante y agotador postureo infantil, no es suficiente para entender esta jugarreta artera. Una más».

Más allá del trasfondo político, el autor también examina los peligros asociados a una inmigración descontrolada.

Advierte sobre los retos relacionados con la integración: «La inmigración es un fenómeno que puede ser beneficioso para una sociedad pero, como todo, tiene su parte de riesgo. Para lidiar con esos riesgos necesitamos reglas claras, límites y valentía para hablar sin tapujos antes de que los problemas sean demasiado grandes para solucionarlos». Destaca valores fundamentales como la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión y la separación Iglesia-Estado, aspectos no negociables para quienes deseen convivir en España.

Naranjo plantea interrogantes sobre lo que podría suceder con minorías no integradas: «¿Qué puede ocurrir si acogemos sin freno a personas que no se quieren integrar? No hace falta ser mayoría para cambiar una sociedad. La historia demuestra repetidamente que una minoría determinada y cohesionada puede marcar agenda e influir en lo que se puede decir o hacer». Propone dar prioridad a los hispanoamericanos por afinidad cultural frente a posibles influencias externas.

En el ámbito de la criminalidad, menciona datos concretos del INE: aunque los inmigrantes representan el 12% de la población total, son responsables del 32% de homicidios, del 30% de delitos sexuales y del 40% de robos con violencia. Reconoce que muchos son personas honradas pero subraya: «Hay que decir dos cosas a la vez porque ambas son ciertas: muchos inmigrantes son personas honradas que vienen a trabajar y salir adelante. Y también es verdad que los inmigrantes, especialmente los ilegales, cometen proporcionalmente más delitos».

Delito % Población inmigrante % Delitos por inmigrantes Homicidios 12% 32% Delitos sexuales 12% 30% Robos con violencia 12% 40%

Esta perspectiva crítica contrasta con datos contradictorios como los del INE 2024, donde se observan porcentajes variables en condenas por violación (hasta un 51% extranjeros entre adultos), o estudios que relativizan el impacto. Aun así, Naranjo insiste en la necesidad urgente de establecer normas firmes para evitar un futuro marcado por dinámicas externas.

Es crucial para España contar con límites claros que preserven su esencia.