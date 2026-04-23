Luis Ventoso y los españoles primero: el debate sobre prioridad en ayudas públicas

Luis Ventoso, en su columna del 23 de abril de 2026 en El Debate, lanza una provocativa pregunta: ¿Los españoles primero? Por supuesto que sí. Su argumento es contundente: aquellos españoles que han estado cotizando durante décadas deben tener prioridad en los servicios públicos frente a los recién llegados que no han contribuido al sistema. Esta opinión se enfrenta al actual debate nacional sobre inmigración y gasto público, intensificado por acuerdos como el alcanzado en Extremadura entre PP y Vox.

Ventoso plantea una inquietante pregunta sobre la equidad del sistema. «¿Es justo que un recién llegado tenga preferencia en los servicios públicos sobre los españoles que han pagado impuestos y cotizado durante años?». En España, el reparto del gasto público es significativo: un 40,6% se destina a pensiones, desempleo y ayudas sociales; la sanidad recibe un 14,8% y la educación un 9,8%. Ante recursos limitados, priorizar a quienes no han contribuido genera malestar entre las clases medias españolas, que observan cómo algunos extranjeros, especialmente de origen marroquí, se benefician de subsidios por hijos mientras los locales quedan relegados.

El periodista critica abiertamente la doble moral imperante: «Pero señalar este problema y proponer que los españoles tengan prioridad sobre los extranjeros no regularizados es considerado «facha y racista», según el PSOE y sus aliados». Esto contrasta con la postura de Salvador Illa, quien exige conocimiento del catalán para poder regularizarse en Cataluña –un enfoque catalogado como «progresista»– o con las excentricidades de Puigdemont. El pacto en Extremadura, que establece la prioridad para aquellos con arraigo acreditado en servicios sociales, ha sido calificado de fascista.

Realidad cotidiana : Habitantes de barrios y pueblos cuentan cómo inmigrantes irregulares acceden a ayudas, disfrutando de más beneficios que muchos españoles.

: Habitantes de barrios y pueblos cuentan cómo inmigrantes irregulares acceden a ayudas, disfrutando de más beneficios que muchos españoles. Límites éticos : Se puede garantizar asistencia sanitaria en situaciones de emergencia y escolarización para los hijos, pero no se debe ofrecer todo tipo de subsidios.

: Se puede garantizar asistencia sanitaria en situaciones de emergencia y escolarización para los hijos, pero no se debe ofrecer todo tipo de subsidios. Acuerdo extremeño: Este pacto incluye reducciones fiscales, un cambio migratorio y protección primaria, priorizando a nacionales en ayudas limitadas.

Ventoso hace un llamado a la lógica: «Si Salvador Illa amenaza con no regularizar a nadie en Cataluña si no sabe catalán, eso es «progresista», y si Puigdemont lanza todo tipo de declaraciones xenófobas también lo es. Pero si los extremeños deciden en su pacto de Gobierno priorizar a quienes tienen arraigo acreditado en servicios sociales, entonces son tildados de fascistas».

La reciente regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno establece cinco meses de permanencia como requisito y permite trabajar durante un año; sin embargo, esto ha generado tensiones. Tanto el PP como Vox han llevado esta cuestión al Congreso, proponiendo vetar ayudas a inmigrantes irregulares y exigir diez años de arraigo para poder comprar vivienda o cinco para alquilar. En Madrid, ya se aplica un modelo basado en puntos por empadronamiento –con un mínimo de cinco años– que favorece a locales y residentes prolongados.

Luis Ventoso pide realismo contable ante una deuda que consume el 6% del gasto en intereses. Desglosa el dilema así:

Los contribuyentes españoles han pagado impuestos elevados durante décadas. Los extranjeros irregulares acceden a subsidios sin haber cotizado. Los recursos son limitados, creando situaciones donde quienes llegan últimos tienen acceso primero.

Finaliza con contundencia: «¿Debería tener el mismo acceso a los servicios públicos un español que un extranjero que aún no ha obtenido la nacionalidad? No, por una razón evidente: uno ha contribuido durante años –o incluso décadas– pagando impuestos altos, mientras que el otro aún no lo ha hecho. Por supuesto que un extranjero residenciado irregularmente debe recibir atención sanitaria ante una emergencia y sus hijos deben contar con escolarización. Pero otorgarles todos los subsidios del Estado del bienestar español sería excesivo».

Este planteamiento lógico podría redefinir las bases del pacto social en España.