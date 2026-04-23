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'Malas Lenguas Noche'

Sánchez premia a los suyos y amplía el chiringuito de enchufados en TVE con un nuevo programa… ¡con Santaolalla!

El espacio ya anuncia a los tertulianos 'plurales' que formarán parte de él: Sarah Santaolalla, Gonzalo Miró, Esther Palomera y Antón Losada, entre otros

Jesús Cintora y Sarah Santaolalla en TVE
Jesús Cintora y Sarah Santaolalla en TVE
Archivado en: Esther Palomera | Gobierno de España | Gonzalo Miró | Jesús Cintora | Pedro Sánchez | Periodismo | Sarah Santaolalla

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El sanchismo es muy agradecido con los suyos. Por eso, TVE, la televisión pública financiada con el dinero de todos los españoles, no es más que una terminal creada para lavarle la cara al PSOE bajo las órdenes de Moncloa.

Con el fin de seguir ampliando su programación y asegurarse que todo será de su línea, la cadena estrena ‘Malas Lenguas Noche’ que ocupará el espacio de los sábados con Jesús Cintora al mando.

En un post en sus redes sociales, el espacio ya anuncia a los tertulianos ‘plurales’ que formarán parte de él: Sarah Santaolalla, Gonzalo Miró, Esther Palomera y Antón Losada, entre otros.

Los usuarios de X han mostrado su indignación ante este nuevo esperpento perpetrado por el sanchismo. «Ni Goebbels lo hubiera hecho mejor» señala un internauta. Y la verdad es que razón no le falta.

Desde su llegada a Moncloa, Pedro Sánchez ha colonizado la televisión pública con programas creados a su medida y tertulianos de su cuerda.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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