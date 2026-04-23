Sánchez premia a los suyos y amplía el chiringuito de enchufados en TVE con un nuevo programa… ¡con Santaolalla!

El sanchismo es muy agradecido con los suyos. Por eso, TVE, la televisión pública financiada con el dinero de todos los españoles, no es más que una terminal creada para lavarle la cara al PSOE bajo las órdenes de Moncloa.

Con el fin de seguir ampliando su programación y asegurarse que todo será de su línea, la cadena estrena ‘Malas Lenguas Noche’ que ocupará el espacio de los sábados con Jesús Cintora al mando.

En un post en sus redes sociales, el espacio ya anuncia a los tertulianos ‘plurales’ que formarán parte de él: Sarah Santaolalla, Gonzalo Miró, Esther Palomera y Antón Losada, entre otros.

Los usuarios de X han mostrado su indignación ante este nuevo esperpento perpetrado por el sanchismo. «Ni Goebbels lo hubiera hecho mejor» señala un internauta. Y la verdad es que razón no le falta.

Desde su llegada a Moncloa, Pedro Sánchez ha colonizado la televisión pública con programas creados a su medida y tertulianos de su cuerda.

Metiendo propaganda socialista a todas horas que la cosa pinta mal. — Maria (@laz23347) April 23, 2026

La actualidad no descansa… Y la falta de pluralidad por lo visto tampoco. Anda que vaya cuadro — Voz Conservadora (@Voz_ConsES) April 22, 2026

‘Para separar el ruido de la verdad’ y te ponen un panel de todos extrema izquierda. Esto ya es un país bananero socialista. — RescueYou (@RescueYou247TW) April 22, 2026

Puffff súper neutral todo. Vaya asco de televisión público al servicio del amo. — M (@Mrquez_04) April 22, 2026

Necesitáis más panfletos y ya no os cabe en parrilla. tiembla Jordi hurtado y cifras y letras, que viene alo presidente — RoMAR (@Chober_burgos) April 23, 2026

Goebbels no lo hubiera hecho mejor. — Rucius Mentula Magna (@RuciusMM) April 23, 2026