«¡Aprendamos de Corina Machado!»: El grito de Álvaro Nieto tras los escandalosos vídeos que cercan a Sánchez

Álvaro Nieto, periodista y director de ‘The Objective’, titula hoy su columna María Corina Machado y lo que nos enseñan los vídeos del PSOE.

Y sentencia: «Madrid ha impulsado a la opositora venezolana en su camino hacia Miraflores. La oposición española debería prestar atención y aprender de su estrategia y equipo».

Publicada el 24 de abril de 2026 en ‘The Objective’, esta pieza sostiene que Madrid ha jugado un papel crucial en el respaldo a Machado en su combate contra el régimen de Maduro, al tiempo que alerta sobre las maniobras del PSOE que han salido a la luz en vídeos de 2016.

La columna comienza subrayando el apoyo esencial de España a la líder opositora, quien recientemente se reunió en Madrid con Álvaro Nieto y lideró una masiva concentración en la Puerta del Sol. Nieto destaca cómo esta visita europea, que culminó en Lisboa, refuerza su candidatura presidencial.

«Madrid ha impulsado a la opositora venezolana en su camino hacia Miraflores. La oposición española debería prestar atención y aprender de su estrategia y equipo», escribe el autor, resaltando el papel de la capital española como un trampolín geopolítico.

Nieto establece un vínculo entre esta dinámica y las lecciones para España, donde los vídeos del Comité Federal del PSOE de 2016, divulgados por The Objective, revelan intentos de Pedro Sánchez por manipular el proceso interno. Estos materiales ponen de manifiesto tácticas semejantes a las empleadas por regímenes autoritarios como el chavismo, lo que exige una vigilancia constante.

«La publicación esta semana en ‘THE OBJECTIVE’ de los vídeos del Comité Federal de 2016 donde Sánchez intentaba dar un pucherazo para evitar su defenestración en el PSOE debería poner a todos los demócratas en alerta», cita Nieto textualmente, poniendo énfasis en la habilidad de Sánchez para mantener su posición.

El artículo se adentra en la valentía de Machado, quien presentó pruebas del fraude electoral en Venezuela durante 2024, a pesar de las represalias y la inhabilitación. Su equipo, bien coordinado y estratégico, contrasta con la fragmentación que se observa entre los opositores españoles. Nieto sugiere que los políticos españoles deberían analizar su experiencia para proteger las próximas elecciones.

Con un tono combativo, el autor establece paralelismos entre el chavismo y lo que él denomina «sanchismo» tras ocho años al mando:

«España es una democracia europea, sí, pero está bajo control de una mafia. Después de ocho años de sanchismo, ya sabemos que cualquier cosa puede suceder y, por lo tanto, nada debería ser desestimado, por descabellado que parezca».

La reflexión concluye con un llamado directo a la acción, reproduciendo textualmente el cierre original en tres párrafos:

«Mucho deberían aprender los políticos españoles de Machado. De su valentía, su determinación y su estrategia. Sin olvidar cómo logró demostrarle al mundo entero con datos que le habían robado las elecciones en 2024».

«Sería beneficioso para nuestra oposición dialogar con el equipo de Machado para absorber sus enseñanzas y adoptar las medidas necesarias que aseguren unas próximas elecciones generales impecables».

Esta perspectiva trasciende fronteras para advertir: en democracia, tener una estrategia opositora sólida es fundamental ante rivales sin escrúpulos.