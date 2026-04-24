'LA RETAGUARDIA'

Sánchez «el pucherazos»: ¡De robar a sus compañeros a robar a España entera!

Archivado en: Gobierno | Periodismo

Más información

Soraya Rodríguez y Pedro Sánchez.

El relato del terror de Soraya Rodríguez sobre el 1-O en el PSOE: revela cómo Sánchez intentó orquestar un pucherazo en Ferraz

En ‘La Retaguardia’ de este viernes 24 de abril no podemos hacer oídos sordos de los vídeos sacados por The Objective en los que se ven los más bajos instintos de Pedro Sánchez.

De aquellas, en 2016, aún no era presidente, pero le reconcomía el ansia de poder, primero de todo, en su partido.

Intentó ‘el pucherazo’ entre compañeros y compañeras, y de aquellos polvos, estos lodos que parece que no se nos van a ir ni con años sin socialismo en el poder.

Con los mejores analistas del momento, el abogado Juanma Cepeda Abogado y Javier Lizón, Fotógrafo Agencia EFE, para darle un sentido al sinsentido sanchista.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PORTÁTILES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]