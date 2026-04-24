Sánchez «el pucherazos»: ¡De robar a sus compañeros a robar a España entera!

En ‘La Retaguardia’ de este viernes 24 de abril no podemos hacer oídos sordos de los vídeos sacados por The Objective en los que se ven los más bajos instintos de Pedro Sánchez.

De aquellas, en 2016, aún no era presidente, pero le reconcomía el ansia de poder, primero de todo, en su partido.

Intentó ‘el pucherazo’ entre compañeros y compañeras, y de aquellos polvos, estos lodos que parece que no se nos van a ir ni con años sin socialismo en el poder.

Con los mejores analistas del momento, el abogado Juanma Cepeda Abogado y Javier Lizón, Fotógrafo Agencia EFE, para darle un sentido al sinsentido sanchista.