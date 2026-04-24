La espeluznante posibilidad sobre Pedro Sánchez que deja abierta Ketty Garat

Ketty Garat lleva años sacando a la luz todo tipo de informaciones que han generado los instintos más bajos del PSOE.

Fue de las primeras periodistas que levantó la mano y señaló los desmanes de la panda de Ábalos, Cerdán, Aldama y compañía. Y por ello, la apalearon de lo lindo. No en Periodista Digital, medio que siempre apoyó y dio voz a sus informaciones: Ketty Garat amenaza a Ábalos: «No va a haber rectificación, va a haber información».

Ahora, más de un lustro después de todo aquello, publica un libro que amenaza con ser definitivo, Todos los hombres de Sánchez. En The Objective, medio del que es adjunta al director, están sacando por píldoras los diferentes capítulos y así los estamos recogiendo. Las imágenes de aquel Comité Federal socialista de 2016 son un ejemplo impresionante de ello.

Ahora, este 24 de abril la periodista es entrevistada en El purgatorio de The Objective, y lanza un verdadero torpedo:

«No me sorprendería que acabe imputado en algún momento. Él es responsable in vigilando«.

Entonces, le preguntan, ¿sabía Sánchez de la vidorra que se pegaban Ábalos y compañía? Y la respuesta es tremenda:

«Absolutamente. Una prueba indudable es que la primera persona a la que blindó fue al gerente del partido, Mariano Moreno Pavón. Este personaje, que ahora declara ante el Supremo, pactó con Ábalos un complemento salarial permitiendo facturas de terceros. Tras el cese de Ábalos, Sánchez nombró a Moreno presidente de Enusa con un sueldo de 240.000 euros anuales. Compró su silencio. Y no es el único: hay cerca de 15 personas colocadas en puestos clave con la única intención de que encapsulen la información».

Y de paso, deja otra pildorita sobre Begoña Gómez:

«Nunca ha sido discreta. Recuerdo en 2014, cuando Sánchez ganó las primarias, que estábamos esperando el «canutazo» del ganador y fue Begoña la que se acercó a darnos las declaraciones. Nos quedamos con la boca abierta. Siempre ha tenido un afán de protagonismo muy acusado; dicen que la que tiene más ambición es ella, no él. Al llegar a la Moncloa, estaba obsesionada con tener un papel y, a los dos meses, fichó por el IE Africa Center. Se utilizó incluso al servicio de comunicación del partido para contrarrestar las críticas por ese fichaje».

En su análisis, Garat repasa la trayectoria de Sánchez desde sus primarias de 2014, cuando Juanma Serrano lo apoyó como líder contra todo pronóstico. Personajes clave como Santos Cerdán, Paco Salazar, José Luis Ábalos y Mariano Moreno fueron parte de su círculo cercano, pero las traiciones y egos terminaron fracturándolo. La periodista apunta que Sánchez desechó a aliados como Serrano o Salazar por considerarlos una amenaza y mantuvo a Ábalos a pesar de conocer sus escándalos con prostitutas desde 2017. En 2020, Carmen Calvo le advirtió sobre ello y hasta Begoña Gómez indagó sobre la esposa de Ábalos en Moncloa. Lo más preocupante: no le inquietaba la prostitución, sino el dinero oscuro en Ferraz. Para silenciar a testigos incómodos, colocó a Moreno en Enusa con un salario anual de 240.000 euros.

La red del silencio y sus posibles repercusiones

Garat explica cómo Sánchez blindó a unos 15 implicados en puestos estratégicos tras ceses polémicos. En la entrevista completa con Ketty Garat en El purgatorio, presenta vídeos inéditos del Comité Federal: mientras algunos militantes lloraban o gritaban por supuestas irregularidades con urnas plásticas, Sánchez se mostró imperturbable al subirse al atril. Esto pinta el retrato de un líder frío, capaz incluso de negociar la legislatura por siete votos o aprobar una amnistía.

Las repercusiones podrían ser devastadoras. Juicios pendientes afectan tanto a Begoña Gómez, como al hermano de Sánchez y su círculo cercano. Garat considera poco probable un regreso a la presidencia en 2027: «Es consciente del panorama que se avecina y está en una situación crítica». Según ella, Ábalos cayó no tanto por sus escándalos personales, sino por no repartir las mordidas adecuadamente; un hecho que lo vincula más directamente a Sánchez que a Zapatero, quien sería solo un gurú electoral.

Aspectos clave del círculo íntimo : Serrano : Primer jefe de gabinete; fue represaliado tras las primarias. Salazar : Analista de datos; desterrado al Hipódromo pero consultado semanalmente. Ábalos : Mantenido a pesar de las advertencias; rehabilitado en listas.

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Garat, quien ha seguido al PSOE durante años, nota un cambio significativo en la actitud de Sánchez hacia la prensa: pasó de ser encantador en 2014 a adoptar una postura hostil actualmente. Su obsesión por la verdad surgió tras campañas difamatorias contra su medio en 2021.

Algunas curiosidades: el famoso Peugeot atribuido a Sánchez resultó ser un mito; durante su campaña utilizaba un Mercedes blanco y negro. Por otro lado, Begoña Gómez nunca fue muy discreta; ofreció declaraciones públicas en 2014 mientras aguardaban a su marido. Y durante «Puerto Hurraco», un trabajador metía votos en un pequeño cuarto: puro teatro político español.