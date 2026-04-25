Antonio Naranjo, Sánchez y los pucherazos: el modus operandi de un superviviente político

La tesis central de Antonio R. Naranjo, hoy, en su columna Sánchez y los pucherazos, es que hay que entender cómo el amo del PSOE actuó para comprender hasta dónde está dispuesto a llegar ahora.

El periodista inicia su análisis este 25 de abril de 2026 en El Debate, con una idea central: el marido de Begoña ha perfeccionado un patrón de manipulaciones y amaños que ahora ponen en jaque las elecciones generales, respaldado por un historial que abarca bloqueos políticos y asaltos al PSOE.

Para entender hasta dónde puede llegar Sánchez en la actualidad, Naranjo propone mirar hacia su pasado, comenzando por los vídeos de Ketty Garat, que forman parte de un “paisaje estructural” de irregularidades.

El autor describe cómo, hace diez años, Sánchez llevó a cabo un bloqueo político durante un año, rechazó dos derrotas electorales en solo seis meses y tomó el control del PSOE, en medio de sospechas de pucherazos, votos manipulados por Koldo y Cerdán, además de una financiación cuestionable relacionada con donativos anónimos, posiblemente vinculados a su suegro proxeneta.

“Todos callan con la urna clandestina de Sánchez porque él es el jefe y hay miedo, no se tiene la libertad para manifestar lo que todos piensan. Una libertad y un compromiso que sí tuvieron militantes como Lambam al denunciar las prácticas de Sánchez&Cía” Hoy en @EspejoPublico pic.twitter.com/OCdMvJWRKN — Isabel Rábago🇪🇸 (@RABAGOISABEL) April 24, 2026

“Eso era, y es, Sánchez: la negativa a aceptar lo decidido en las urnas, la trampa continua para mantenerse a flote, el uso de recursos oscuros, la mentira como herramienta para sobrevivir y el negocio mafioso para imponerse sin importar las consecuencias, con la complicidad activa o pasiva de todo el PSOE”. Este modus operandi, según Naranjo, se ha agudizado con el control del Estado, lo que hace probable que Sánchez aplique tácticas semejantes en las elecciones nacionales.

El texto se estructura en cuatro fragmentos clave que profundizan en esta reflexión incisiva sobre los límites que podría alcanzar Sánchez:

“¿Hasta dónde está dispuesto ahora a llegar para mantener el poder y el escudo que le protege de enfrentar las consecuencias de sus actos?”

“Formularse esta pregunta es el primer paso.”

“Porque todo lo que ha seguido haciendo esta calamidad provoca temor y obliga a activar las alarmas: ha transformado el CIS y RTVE en herramientas de propaganda y manipulación de la opinión pública para influir en el voto”.

“Se ha dedicado a apoderarse de todas las empresas y organismos clave en esa tarea intoxicadora o involucrados, directa o indirectamente, en el proceso electoral (Correos, Indra y Telefónica), además de impulsar leyes como la de Memoria Democrática que podrían otorgar derechos electorales a medio millón de nietos de españoles ajenos por completo a España.”

Naranjo subraya que estas acciones aisladas no constituyen prueba suficiente de fraude; sin embargo, su combinación con el historial poco ético de Sánchez exige una vigilancia rigurosa. “Nada de ello, por sí solo, permite acusar una intentona fraudulenta para amañar elecciones, una acusación muy seria que no debe ser lanzada frívolamente sin caer en excesos”. Resume que Sánchez ha creado un “ecosistema” destinado a contrarrestar el rechazo ciudadano y justificar resultados inverosímiles.

Al mismo tiempo, el autor relaciona estas denuncias con la figura del marido de Begoña Gómez, cuya trayectoria revela la audacia del entorno sanchista. Este enfoque resalta cómo Sánchez compensa sus derrotas mediante el control del CIS, RTVE, Correos, Indra y Telefónica, así como promoviendo leyes como la de Memoria Democrática, que podrían diluir aún más el voto español.

“Pero todo ello junto y sincronizado, sumado a los antecedentes amorales del personaje, sí obliga a observar las próximas elecciones con otra perspectiva y una actitud fiscalizadora inquebrantable”. Naranjo concluye con una advertencia contundente: “Atención”, instando a no bajar la guardia ante un líder cuya prioridad es su propia supervivencia por encima de todo.