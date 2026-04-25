La autopsia

El 6 de septiembre de 2013, la economista y periodista, Stefanie Claudia Müller, corresponsal en Madrid del semanario económico, (cojan un paraguas), WIRTSCHAFTSWOCHE, publicó un artículo/dictamen, donde, con pocas palabras, supo fotografiar sin maquillaje ni filtros suavizantes, la realidad española de aquel momento.

Desde entonces, el tema ha cambiado, no a peor, sino a lo siguiente. Que Stefanie Claudia Müller, ha seguido escribiendo, desde entonces, sobre el cortijo del 78 y sus bandas, sé que lo ha hecho, pero no seré yo el que se la juegue, publicando su contenido. Por lo menos, hoy no. Bástenos, pues, recordar lo publicado en 2013, donde no queda llaga, sin dedo por meter:

«En Alemania crece la crítica contra la supuesta «mentalidad de fiesta» de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas.

PARA NO PERPETUAR LA CRISIS Y ENDEUDAR A LOS ESPAÑOLES DURANTE GENERACIONES, EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBE REFORMAR A FONDO LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LOS AYUNTAMIENTOS, EN SU MAYORÍA EN BANCARROTA Y COMPLETAMENTE FUERA DE CONTROL, SOMETIENDO A REFERÉNDUM EL MODELO DE ESTADO».

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. LA ANTAÑO FUERTE CLASE MEDIA ESPAÑOLA ESTÁ SIENDO LITERALMENTE ANIQUILADA.

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, SOLO CONSEGUIRÁN QUE UNA CASTA POLÍTICA INCOMPETENTE Y CORRUPTA ARRUINE A LA NACIÓN PARA VARIAS GENERACIONES».