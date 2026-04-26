Eduardo Inda, sobre Abascal, el PP y la sensatez nacional

Se confirma, como reza un viejo refrán español, que el sentido común es el menos comñun de los sentidos.

Al menos en la España actual.

Eduardo Inda, director de OKDiario, titula hoy su columna Sensatez nacional.

«Cada vez que Abascal habla, desde Sánchez hasta Otegi se le lanzan encima, lo que debería ser un honor para el líder de VOX».

La idea central de Inda celebra el resurgimiento de Santiago Abascal con la prioridad nacional, un principio de sentido común que sitúa a los españoles en primer lugar en cuanto a servicios públicos, en contraposición al pacto de Sánchez con ETA y la falta de firmeza del PP.

Inda inicia su análisis resaltando la habilidad de VOX para provocar debate, incluso cuando esto incomoda al PP. Cita textualmente tres párrafos clave que reflejan su tono irónico y combativo:

«VOX posee una innegable capacidad para armar lío, tanto en sentido positivo como negativo, para poner en aprietos al PP, mientras el autócrata se llena la boca con el término «ultraderecha», olvidando que pacta con los asesinos de 856 españoles, los de ETA, y que lo máximo que ha debido matar VOX es una mosca».

Este fragmento pone de manifiesto la doble moral: mientras Sánchez califica a VOX de ultraderecha, él mismo pacta con terroristas. Un contraste que utiliza Inda para afianzar la legitimidad del discurso de Abascal.

«La prioridad nacional ha permitido a Santiago Abascal recuperar protagonismo tras semanas de cainismo, donde cada día era un nuevo conflicto: o bien el falangista Ortega Smith, yéndose de plató en plató criticando a quienes lo habían hecho grande; o las expulsiones inconfesables como las de José Ángel Antelo, mientras miraban hacia otro lado ante las travesuras de un Iván Espinosa, quien es la mano que mece la cuna de Alvise Pérez, con el claro objetivo de hacerle un favorcillo a Sánchez creando un tercer partido en la derecha».

En este pasaje, aunque hace referencia a las luchas internas dentro de Vox, también señala cómo estas han quedado relegadas por la importancia de la prioridad nacional, que vuelve a centrar el debate en lo esencial: los españoles primero.

El periodista recuerda los orígenes franceses del concepto, desde las ideas de Jean-Yves Le Gallou en 1985 hasta las adaptaciones contemporáneas por parte de figuras como Marine Le Pen, trasladadas ahora a nuestro país con dos décadas de retraso. En regiones como Extremadura y Aragón, se están llevando a cabo acuerdos que excluyen a inmigrantes ilegales de recibir subvenciones. Un avance que celebra Inda, ya presente en la legislación española. Se prioriza así el acceso a viviendas públicas para quienes han cotizado durante años frente a aquellos recién llegados.

Otro párrafo textual ilustra claramente su argumento:

«No es xenofobia. Tampoco racismo. Es sentido común básico. Si has cotizado durante 20 o 30 años en España, resulta elemental que tengas más derechos que alguien que lleva aquí un mes, un año o tres. El criterio fundamental debe ser la nacionalidad; el pasaporte debe tener más peso que un simple empadronamiento. No lo digo solo yo; también lo establece el artículo 14 de nuestra Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Eso se refiere a los españoles, no al primero que llegue».

Con esto, Inda recurre a la Constitución para respaldar su postura y rechaza cualquier acusación relacionada con el racismo. Critica también cómo el PP se desmarca en las Islas Baleares al proponer tres años mínimos de residencia para acceder a rentas sociales sin entrar en el debate sobre prioridades nacionales.

En cambio, en Extremadura, el PP acepta medidas similares y excluye a inmigrantes ilegales del acceso a ayudas; mientras tanto, desde las izquierdas se generan rumores sobre urgencias hospitalarias. Finalmente, concluye con una observación sobre el cinismo generalizado:

«En este asunto predomina un cinismo descarado: prácticamente todos los comentaristas y alrededor del 80% de los políticos reniegan públicamente de la prioridad nacional aunque en privado un 90% del mismo grupo te conceden razón cuando se apaga el micrófono».

La idea de sensatez nacional resuena con fuerza en la actualidad política española.