Antonio Caño agita también la sospecha de fraude en las primarias que ganó Sánchez en 2017

Antonio Caño titula su columna de este lunes 27 de abril Génesis y creación del puto amo, y realmente tiene mucha tela que cortar.

Es cierto que el artículo se centra en plantear la inquietante cuestión basada en los vídeos publicados por Ketty Garat y The Objective sobre la escandalosa votación en las primarias de 2016. Y se pregunta Caño: «¿cómo pudo Sánchez ser reelegido después de eso?».

Pero aquí salta la liebre:

«La duda que parece haber surgido tras la visión del material obtenido por Ketty Garat es cómo es posible que, tras aquel bochornoso espectáculo, Sánchez volviera a ser reelegido secretario general apenas siete meses después. Sin entrar a considerar las sospechas de fraude en esas segundas primarias de mayo de 2017 —del que alguno de sus rivales está convencido, y yo mismo he conocido indicios inquietantes—, la respuesta a esa pregunta tiene varias derivadas. Fueron muchos y de distintos ámbitos quienes contribuyeron al regreso de Sánchez».

Por lo demás, Caño inicia su análisis subrayando el efecto de las imágenes: «Las imágenes no mienten. Se intentó votar ilegal e ilegítimamente». En este primer párrafo crucial, resalta cómo Sánchez y un grupo cercano actuaron abiertamente ante la mirada atónita de decenas de testigos, sentando las bases de lo que él denomina el «puto amo», una frase que encapsula la osadía del fraude electoral.

A continuación, describe el contexto con precisión: «Sánchez y una docena de sus acólitos incluso llegaron a votar en esa urna clandestina». En este punto, el autor resume el escándalo grosero que indignó a los presentes, conectando esta situación con la sorprendente reelección del presidente.

Más adelante, Caño aborda la moderación como un antídoto necesario: «La moderación no debe confundirse con debilidad; ser moderado es oponerse a esas grandes y avasalladoras fuerzas extremistas que arrasan con la inteligencia». Este pasaje refleja su postura crítica, enfrentando la sensatez a las dinámicas extremas que, según él, facilitaron el ascenso de Sánchez, a pesar de las evidencias visuales.

El análisis se amplía hacia las repercusiones políticas en España, donde vídeos como estos desafían la transparencia del proceso electoral. Caño entrelaza el escándalo con una reflexión sobre el silencio cómplice y los políticos engañosos, recordando otros artículos relacionados como el de Francisco Sierra sobre «Pucherazo en vena».

Esta génesis del «puto amo» provoca una reflexión profunda sobre los límites de la democracia en España.