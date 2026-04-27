¡Sánchez pone precio a la cabeza del filtrador de los vídeos de la vergüenza!

Este 27 de abril de 2026 en ‘La Retaguardia’ vamos con las ganas de Pedro Sánchez de cargarse al filtrador de los vídeos que en tan mal lugar le dejan.

Sí, nos referimos a los publicados por The Objective y Ketty Garat que sacan las vergüenzas de la votación de primarias en el PSOE allá por 2016.

Unas imágenes tremendas y que dan para entender mucho de lo posterior de Pedro Sánchez.

La investigación interna que Ferraz ha desatado apunta en una dirección incómoda. Según fuentes cercanas al caso, solo dos personas tenían acceso al pendrive con las grabaciones: Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Ábalos consiguió el material siete meses después del Comité Federal, cuando ya era secretario de Organización del partido. Y según las mismas fuentes, tenía una intención muy concreta para ese material: usarlo como moneda de cambio. La idea era amenazar a Sánchez con hacer públicas las grabaciones a cambio de una reducción en las penas que la Fiscalía pide para él en el Tribunal Supremo.

En ‘La Retaguardia’ analizamos con Vicente Gil (subdirector de OkDiario) y Carlos García, vicesecretario del PP en País Vasco.