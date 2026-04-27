Paula Fraga deja KO al servil José Zaragoza con una punzante verdad sobre el PSOE

Tratan de defender lo indefendible y acaban siendo ridículos.

El debate político volvió a elevar la temperatura en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) este lunes 27 de abril de 2026, con un tenso cara a cara entre la abogada Paula Fraga y el diputado socialista José Zaragoza, en el marco del juicio por el ‘caso mascarillas’.

La jornada estuvo marcada por la declaración de los agentes de la UCO que investigaron a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Agentes que realizaron los registros de los domicilios de los tres acusados y autores del informe de la causa. En uno de estos informes, la UCO señaló directamente el papel relevante de Ábalos en la trama, así como el supuesto pago del conseguidor Aldama a Koldo y otras “contraprestaciones” del socialista Ábalos.

La salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes se produjo en julio de 2021, aunque meses antes Santos Cerdán ya había trasladado al entorno del partido información comprometida sobre la conducta personal del exministro, su vínculo con Jésica Rodríguez y presuntas irregularidades en los gastos presentados durante su etapa en Ferraz. Según una información publicada por The Objective, Cerdán habría maniobrado para desmarcarse del escándalo y evitar que su posible conocimiento o implicación en la trama salpicara también a la cúpula socialista. Incluso, poco antes del choque definitivo entre Pedro Sánchez y Ábalos, Cerdán le envió un mensaje en el que le trasladaba que había cumplido su compromiso de no perjudicarle públicamente, pese a la presión interna existente.

Comodín Ayuso

Sobre ello, José Zaragoza, diputado por Cataluña, afirmó que cuando vio la noticia intentó “entenderlo” y los mensajes son con la periodista que difunde la información. Y señaló directamente a la comunicadora afirmando que es “curioso” que la periodista “desvele su fuente”. Eso sí, tiró balones fuera y sacó el ‘comodín Ayuso’: «Cuando la UCO se descargue de trabajo con este tema, podrá ponerse con el novio de Ayuso«.

Sobre ello, la abogada Paula Fraga criticó la doble vara de medir del PSOE, al que suele parecer que “los jueces son fascistas y hacen lawfare” en función de a quien investiguen, por ello pidió “coherencia”.

«Lo haga el PSOE o el PP es gravísima la instrumentalización de las instituciones estatales», insistió la letrada. Y dio la puntilla definitiva cuando ironizó sobre Leire Díez, y que «pasaría por allí» y preguntó a Zaragoza si también «pasaban por allí los dos secretarios de organización que teníais en la cárcel».

Con ello, Fraga retrató al socialista y exigió que la ética debe ser igual para todos, sin matices partidistas ni argumentarios coyunturales.