Antonio Naranjo plantea hoy en su columna ¿Está en peligro la democracia española?.

“Ésa es la pregunta que debemos hacernos, porque el socialista Sánchez está en ello”.

Publicada el 27 de abril de 2026 en El Debate, su análisis comienza con una afirmación contundente: la democracia española muestra signos de un deterioro que podría ser irreversible, impulsado por maniobras gubernamentales que socavan la separación de poderes.

El autor señala cómo casos como el posible juicio a Begoña Gómez podrían ser el detonante que lleve a “la caja de los truenos definitiva de la demolición de la separación de poderes”.

Naranjo describe un escenario preocupante donde el Consejo de Ministros y el Tribunal Constitucional son utilizados para desmantelar el sistema parlamentario y amordazar al Tribunal Supremo.

“Cualquiera de estos episodios, y no digamos los anteriores, debería resultar en dimisiones en una democracia digna, pero la nuestra ha dejado atrás ese estándar y muestra evidencias de que lo peor está aún por llegar: una posible condena a Begoña Gómez abrirá, sin duda, la caja de los truenos definitiva para destruir la separación de poderes, ya debilitada con el uso del Consejo de Ministros y del Tribunal Constitucional para anular efectivamente el sistema parlamentario y atar las manos al Tribunal Supremo”.

Esta reflexión se conecta con debates más amplios sobre la erosión institucional en España. Expertos como el magistrado emérito Manuel Aragón critican el uso excesivo de decretos leyes y una calidad legislativa deficiente, prácticas que vacían al Parlamento y ponen en riesgo la independencia judicial. Por su parte, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, califica el estado actual como “el peor nivel de degradación política en la historia democrática”, distanciándose del espíritu renovador de la Transición.

Naranjo se adentra en cómo se están utilizando valores democráticos contra el propio sistema. Resume que el Gobierno socialista ha acumulado situaciones que, en democracias sanas, provocarían dimisiones inmediatas, pero aquí alimentan un ciclo vicioso de impunidad.

“Las democracias poseen muchas virtudes, pero también defectos: no siempre están preparadas para frenar a quienes buscan destruirlas para salvarse a sí mismos, ya que sus procedimientos no prevén que desde dentro alguien pueda atreverse a dar ese paso”.

Su columna también evoca preocupaciones globales sobre la normalización del declive democrático; es como si nuestra mente se adaptara a las violaciones constantes de las normas. En España, la politización del CGPJ y las presiones sobre los jueces empeoran la situación, con un 75% de nombramientos concentrados en asociaciones minoritarias.

El texto concluye con una pregunta crucial que resuena entre juristas y políticos:

“Y esa es la gran pregunta que deben plantearse los demócratas, las instituciones y cualquier organismo o poder preocupado por la degradación en España. ¿Cómo se responde exactamente a alguien que utiliza tus propios valores para acabar contigo?”.

Ante esta situación alarmante, voces como la magistrada María Tardón, miembro de la Audiencia Nacional, advierten sobre una deslegitimación judicial y reformas que ponen en peligro la independencia. La presión por un cambio, considerada irreversible por algunos analistas, podría marcar un nuevo rumbo para la democracia española.

Aspectos clave del deterioro : Uso excesivo de decretos y leyes poco transparentes. Presión política sobre el poder judicial. Utilización de instituciones para proteger al Ejecutivo. Pérdida de confianza ciudadana en los controles democráticos.

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¿Logrará resistir España o caerá ante quienes utilizan su sistema para subsistir? La inquietante cuestión planteada por Naranjo queda flotando, demandando respuestas urgentes.