Susanna Griso deja para el arrastre a la ministra Elma Saiz: ristra de ‘bofetadas’ por los corruptos

Seguramente la mejor Susanna Griso que recordamos en algún tiempo.

Rápida, incisiva, con ganas de no dejarse tomar el pelo.

Y no tuvo piedad con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, o lo que viene siendo lo mismo, una don nadie al servicio del sanchismo. El encuentro en Espejo Público de este 27 de abril seguramente no será de fácil olvido para la ministra socialista.

La presentadora bombardeó con preguntas directas sobre la drástica reducción en las expulsiones de inmigrantes que cometen delitos y el controvertido acuerdo de ‘prioridad nacional’ entre el PP y Vox en comunidades como Aragón y Extremadura, pero también, y mucho más si cabe, sobre las mandangas de corruptelas de sus compañeros de partido: Ábalos, Santos Cerdán y tantos otros.

Vean el choque porque no tiene desperdicio:

Zasca de Susana Griso a Elma Díaz❗

Ustedes en el tema de la corrupción pusieron al zorro a vigilar a las gallinas.

Quitan a Ábalos y ponen a Cerdán.

Como se puede entender

eso❓

Ustedes vieron para limpiar la corrupción del PP.

Y que han hecho ❓ pic.twitter.com/93D06qp6b4 — Kirk. 🐙🇪🇦 (@QFueso) April 27, 2026

Sobre la indecente regularización

Griso insistió repetidamente en un dato fundamental: en los últimos diez años, las expulsiones de inmigrantes delincuentes han caído de 12.000 a apenas 3.000. Saiz desestimó que los migrantes saturen los servicios públicos. Afirmó que utilizan menos el sistema sanitario porque son jóvenes y están en edad laboral, contribuyendo al bienestar del país. En cuanto a la vivienda, sostuvo que residen en pisos más pequeños y hacinados, sin afectar el acceso a los españoles.