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TENSIÓN EN EL PLATÓ DE 'ESPEJO PÚBLICO'

Susanna Griso deja para el arrastre a la ministra Elma Saiz: ristra de ‘bofetadas’ por los corruptos

Susanna Griso pone en aprietos a Elma Saiz en Espejo Público por las expulsiones de inmigrantes delincuentes y la 'prioridad nacional' de Vox

Susanna Griso mira con alucine a Elma Sáinz.
Susanna Griso mira con alucine a Elma Sáinz. A3
Archivado en: Ciencia | Elma Saiz | Gobierno | Partidos Políticos | Periodismo | Susanna Griso

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Griso y sus tertulianos, a carcajadas con la abogada del PSOE: «Parece un sketch, una mezcla de pena y bochorno»

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Seguramente la mejor Susanna Griso que recordamos en algún tiempo.

Rápida, incisiva, con ganas de no dejarse tomar el pelo.

Y no tuvo piedad con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, o lo que viene siendo lo mismo, una don nadie al servicio del sanchismo. El encuentro en Espejo Público de este 27 de abril seguramente no será de fácil olvido para la ministra socialista.

La presentadora bombardeó con preguntas directas sobre la drástica reducción en las expulsiones de inmigrantes que cometen delitos y el controvertido acuerdo de ‘prioridad nacional’ entre el PP y Vox en comunidades como Aragón y Extremadura, pero también, y mucho más si cabe, sobre las mandangas de corruptelas de sus compañeros de partido: Ábalos, Santos Cerdán y tantos otros.

Vean el choque porque no tiene desperdicio:

Sobre la indecente regularización

Griso insistió repetidamente en un dato fundamental: en los últimos diez años, las expulsiones de inmigrantes delincuentes han caído de 12.000 a apenas 3.000. Saiz desestimó que los migrantes saturen los servicios públicos. Afirmó que utilizan menos el sistema sanitario porque son jóvenes y están en edad laboral, contribuyendo al bienestar del país. En cuanto a la vivienda, sostuvo que residen en pisos más pequeños y hacinados, sin afectar el acceso a los españoles.

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