¡Begoña culpa a Ana Botella y a la hija de Aznar de lo suyo!

No digan que no se pone interesante la cosa en sede judicial o, cuando menos, de lo más rosa.

La defensa de Begoña Gómez, que bastante tiene encima con los cuatro delitos por los que su clienta ha sido procesada, debe ser que anda un poco desesperada. Es por eso que ha citado en su informe la boda de Ana Aznar, la hija de José María Aznar y Ana Botella. Ustedes se acordarán de aquel tan sonado enlace.

El informe es bien enrevesado. Cuenta The Objective con detalle:

El informe detalla el papel del personal de asistencia a los cónyuges desde 1977, desde la presidencia de Adolfo Suárez hasta la actualidad, y concluye que existe una «aceptación social de la existencia de este equipo personal del consorte», por ejemplo ante la enorme correspondencia que reciben por parte de la ciudadanía, cuando no ocupan cargo alguno. También argumenta la normalidad con que la sociedad asume la presencia de los consortes en actos institucionales y la utilización de su personal en horarios de trabajo para actos privados, como hizo la mujer del presidente José María Aznar en la organización de la boda de su hija o el apoyo en la campaña a la alcaldía de Madrid.

Una ‘maravilla’ para la que contamos con Mario Garcés (ex secretario de Estado) y Sergi Fidalgo (director de Elcatalán.es).