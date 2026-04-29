¡Por fin! ¡Aldama canta sobre la banda criminal del PSOE!

Día clave en la Justicia y para el Gobierno este 29 de abril de 2026.

El juicio del caso Mascarillas afronta su jornada de más expectación, con la declaración de los tres principales acusados en el Tribunal Supremo. El primero en testificar es Víctor de Aldama, seguido de Koldo García y, finalmente, el exministro José Luis Ábalos.

Cojan palomitas, porque se viene una declaración histórica ya consabida por todos. Aldama piensa en colaborar al máximo con la Justicia y escalar la trama llegando a donde aún no ha llegado: Pedro Sánchez, el número 1.

Dicen los que saben que su objetivo es presentar a Koldo García no solo como un hombre de Ábalos, sino como una figura con un poder transversal otorgado por el propio presidente del Gobierno, lo que habría permitido que la red corrupta se extendiera por distintas esferas del poder.

Se viene una edición de ‘La Retaguardia’ tremendamente caliente, con los mejores analistas.