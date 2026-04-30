'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez trata de cerrarle el pico a Aldama!

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¡Por fin! ¡Aldama canta sobre la banda criminal del PSOE!

¡Por fin! ¡Aldama canta sobre la banda criminal del PSOE!

Seguimos para bingo con las declaraciones de los tres principales testigos en el caso Mascarillas en el Supremo, aunque Víctor de Aldama aún no ha dejado de rajar, buen sabedor de la importancia de su testimonio y bien entregado al show. 

Aún quedan las comparecencias de Koldo García y José Luis Ábalos, y los espectadores y analistas lo estamos pasando en grande. Eso sí, la idea final es que acabe señalado el número uno de la trama.

En ‘La Retaguardia’ de este jueves 30, último día de la semana… Con José Ramón Riera y Eduardo García Serrano. Nuestra tesis del día es que Pedro Sánchez quiere cerrarle el pico a Aldama, y no es para menos.

¿Cómo lo hará? Lo contamos en ‘La Retaguardia’ de la mano de los mejores.

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