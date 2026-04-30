Miguel Durán confiesa sus votos a Alfonso Rojo y… ¿Es lo perfecto para millones de españoles?

Miguel Durán (Azuaga, Badajoz, en 1955) es un personaje peculiar al que merece la pena escuchar con atención.

Y eso hizo Alfonso Rojo este 30 de abril de 2026, en el marco del programa ‘Tiempo de hablar’, en Periodista Digital.

A pesar de haber perdido la visión a una edad muy temprana, su discapacidad nunca fue un obstáculo para su desarrollo académico y profesional. Se trasladó a Barcelona, donde se licenció en Derecho por la Universidad Central, especializándose en temas mercantiles. Su determinación y agudeza intelectual lo posicionaron rápidamente como una figura prominente en el ámbito jurídico y social de la España de la Transición.

Su salto a la fama pública llegó principalmente por su labor al frente de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), la cual dirigió como director general entre 1986 y 1993. Bajo su mando, la organización vivió una transformación empresarial sin precedentes, expandiendo su influencia económica y mediática. Durante este periodo, Durán fue una figura clave en la creación de Telecinco, cadena de la que fue presidente, consolidándose como uno de los hombres más influyentes en el panorama audiovisual y empresarial del país durante los años 90.

En su faceta como político y analista, Durán ha destacado por su estilo directo, irónico y su capacidad para el debate incisivo. Incursionó activamente en la política encabezando listas para el Parlamento Europeo con la coalición Libertas y ha mantenido una presencia constante en medios de comunicación como analista político en programas de televisión y radio (como El Gato al Agua). Actualmente, sigue ejerciendo la abogacía y es reconocido por su defensa de las libertades civiles y su visión crítica sobre la actualidad jurídica y social de España.

En esta ocasión nos deja varias frases para la reflexión: