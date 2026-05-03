Eduardo Inda sobre el corrupto Sánchez y el Gobierno de las putas y las ‘chistorras’

Dos palabras definen el sanchismo.

Explica Eduardo Inda en su columna de OKdiario titulada El Gobierno de las putas y las ‘chistorras’ que, con Pedro Sánchez -en lo que se refiere a ejecuttivos- no pasamos en España de Primera a Segunda División sino a Tercera RFEF, que es como se llama hoy lo que antes era Regional.

“Es lo que inevitablemente sucede cuando metes en tus filas a personas como Irene Montero, cuya aplicación de la ley del «solo sí es sí» provocó la excarcelación o rebaja de pena de más de 1.300 violadores y pederastas. O a Pilar Alegría y Óscar López, monumentos a la dislexia comunicativa. O a Pablo Iglesias Turrión, con sus antecedentes y su estética de activista de los noventa. O a Ione Belarra, Sira Rego, Pedro Duque o Ana Redondo, la ministra de las pulseras antimaltrato de Alibaba. Sin olvidar que Patxi López, licenciado en primero de Ingeniería Industrial, tampoco es precisamente el epítome del rigor intelectual en el poder”.

Y puntualiza Inda que el más vivo retrato del regin dsanchista se está dibujando en el Tribunal Supremo con el juicio del caso Mascarillas.

Advierte el veterano periodista de que exclamar eso de «¡En qué manos estamos!», es una memez porque llevamos estándolo desde aquella moción de censura que defendió «en nombre de la ética» hace ocho años un José Luis Ábalos al que hoy le piden 24 años de cárcel.

En esta publicación dominical, comienza Inda su análisis comparando la élite política de la Transición con el actual gabinete de Sánchez, al que desguaza por haber llevado la política española a niveles alarmantes de vulgaridad y corrupción.

La idea central que defiende Inda es devastadora: el gobierno sanchista está conformado por un grupo de ineptos y criminales, algo que queda reflejado en los juicios relacionados con el caso de las mascarillas.

Rememora figuras destacadas de UCD como Rodolfo Martín Villa o Leopoldo Calvo-Sotelo, quienes sirvieron a su país sin buscar beneficio personal, en contraposición al «piojosismo actual» que se observa en el Parlamento. Destaca cómo la calidad ministerial se deterioró con Zapatero al incluir a «indocumentados» como Leire Pajín o Bibiana Aído, pero sostiene que Sánchez lo ha llevado aún más lejos, hasta la «Tercera RFEF».

Cita pasajes textuales que refuerzan su crítica:

«Es lo que inevitablemente sucede cuando metes en tus filas a descerebradas como Irene Montero, cuya lerdez provocó la excarcelación o la rebaja de pena de 1.300 violadores y pederastas como mínimo; monumentos a la dislexia como Pilar Alegría y Óscar López; un delincuente poco aseado llamado Pablo Iglesias Turrión; subdotadas tan excelsas como Ione Belarra, astronautas en el sentido más polisémico del término (Pedro Duque) o indocumentadas como Sira Rego o la chula de las pulseras antimaltrato de Alibaba, Ana Redondo.»

Inda describe un PSOE mafioso, con Sánchez en la cúspide según el empresario Víctor de Aldama. El juicio en el Tribunal Supremo por las mascarillas revela la esencia del «sanchismo»:

«Dos palabras definen el sanchismo: “Putas” y “chistorras”, esos billetes de 500 euros conocidos también como “bin ladens” porque todo el mundo sabe que existen pero nadie los ha visto.»

Recuerda la moción de censura impulsada por Ábalos, quien ahora enfrenta un proceso judicial con 24 años solicitados, y detalla conexiones con redes prostibulares. Establece un vínculo entre Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, y 17 prostíbulos donde se explotaba a mujeres y hombres jóvenes en condiciones infrahumanas. Acusa a Sánchez de lucrarse mediante esta explotación, mientras su esposa contaba «chistorras» relacionadas con estas actividades.

Otro fragmento destaca el escándalo:

«Las putas han prestado literalmente declaración en el Supremo, caso de la celebérrima Jésica Rodríguez, quien aclaró que no es “escort” sino “odontóloga”. Meretrices que tampoco son ajenas a la vida de Pedro Sánchez y su mujer.»

El autor vincula esto con el caso Tito Berni, donde se denunciaron fiestas con prostitutas y consumo de cocaína durante la pandemia por parte de diputados socialistas. También revela pagos realizados por Aldama para pisos y tratamientos de fertilidad para personas cercanas a Koldo García. Según Inda, se produjeron peleas físicas y financiación ilegal en primarias utilizando dinero negro “pitufeado” a través de inmigrantes.

Koldo García : De portero en un club nocturno a «número 3» del Gobierno, con antecedentes violentos.

: De portero en un club nocturno a «número 3» del Gobierno, con antecedentes violentos. Francina Armengol : Invirtió millones en mascarillas inservibles, presenta declaración escrita.

: Invirtió millones en mascarillas inservibles, presenta declaración escrita. Peugeot 407: Un símbolo del bajo nivel ético, con figuras como Ábalos, Koldo y Cerdán tras las rejas.

Inda concluye ironizando sobre cómo el «Gobierno de España» se ha convertido en objeto de burla en Europa, presentando a Sánchez como un moderno Don Vito Corleone, dejando fuera del cuadro a «benevolente» a La Paqui.

Un retrato brutal que deja al lector atónito ante tanto despropósito político.