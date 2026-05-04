¡Ábalos se inmola y Begoña ya siente pánico!

Reanudación del juicio en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas este 4 de mayo de 2026, con la intervención del último de los tres imputados que aún no ha declarado, el exministro y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos.

Sin duda es un día grande en la Justicia española para la política contemporánea, y los ciudadanos tienen que estar contentos de ver declarar -aunque solo respondieran a las preguntas de sus abogados- a fantoches del calado de Ábalos, Koldo o Aldama.

En ‘La Retaguardia’ de esta jornada, con Bertrand Ndongo en las puertas del Supremo y los mejores analistas del momento, no podemos sino centrarnos en todo lo que va a suceder en esta declaración de Ábalos… Prepárense para escuchar todo tipo de cosas sobre amiguitas, enchufes, pagos, mordidas, sobresueldos, amaños y fiestas…

Todo esto y mucho más con Sergi Fidalgo (Elcatalán.es), Vicente Gil (OkDiario) y la diputada del PP, Milagros Marcos.