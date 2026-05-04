Ábalos en el Supremo y Sánchez quiere cargarse Telegram…

Un día tremendo este lunes 4 de mayo, con la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, como parte de la fase oral del juicio por el caso mascarillas.

Y sí, un Ábalos que ha ido de víctima y ha hasta aireado trapos sucios de su relación con Jéssica. Es imperdible el vídeo que les hemos preparado:

Abordamos a la par otra cuestión tremenda, y es el deseo de censura que Pedro Sánchez está demostrando con la red social Telegram, que ya saben que es algo que viene desde hace semanas e incluso meses.

Una sesión tremendamente atractiva para ‘La Burbuja’, con los mejores analistas del panorama.