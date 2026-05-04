Silvia Intxaurrondo le hace las delicias a su jefe Sánchez: lleva a Óscar López para atacar al PP… ¡a cuenta de Vito Quiles!

Viven al servicio de Pedro Sánchez.

Lo de TVE y sus periodistas serviles con Moncloa da vergüenza ajena… y luego van dando lecciones de buena praxis.

Silvia Intxaurrondo, protagonizó este lunes 4 de mayo de 2026 una de esas escenas que haría sonrojar a cualquiera con un mínimo de decencia. Fue en ‘La hora de La 1’ en RTVE donde la presentadora volvió a centrar la atención en el ‘odio’ dirigido a Begoña Gómez y acusó directamente al PP de fomentarlo a través de la financiación de periodistas incómodos para el Gobierno Sánchez como es el caso de Vito Quiles.

Durante el programa, Intxaurrondo introdujo el tema afirmando: “Hablemos del odio, que ha llegado a Begoña Gómez. Acusa al PP de amparar a agitadores ultras”. Acto seguido, dio paso al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Óscar López, quien remató la intervención señalando a la oposición y exigiendo responsabilidad política.

“A parte de darle cobertura política, justificar sus actos, llevarle a cerrar mítines de sus campañas, lo financia, lo afirmo, con el dinero de todos, a través de comunidades autónomas, ayuntamientos, que financian esos pseudomedios”.

López aprovechó el momento para vincular al PP con este tipo de actuaciones, sugiriendo que el principal partido de la oposición respalda o financia comportamientos que ellos califican de “ultras” y “pseudoperiodismo”:

“Galicia, Madrid, varios ayuntamientos han puesto dinero. En el parlamento hay una ley que se aprobó en Bruselas que es la ley de libertad de medios de comunicación que establece transparencia, y que todos tenemos derecho a saber quién financia a esos medios y cómo se financian esos medios y quién es el propietario y no se aprueba en el parlamento español porque el PP vota que no con VOX. El problema es que un partido como el PP esté normalizando ese discurso y actitudes. No solo normalizando, financiando. A mi no me extraña que un partido como VOX que va contra el sistema financie a personas que se dedican a sembrar odio y enfrentamiento, que lo haga un partido como el PP es lo preocupante hoy en día esta normalizando comportamiento de ultraderecha”.

De nuevo, Intxaurrondo se comporta como una comisaria política del PSOE en la cadena pública, utilizando el ente pagado por todos los contribuyentes para atacar sistemáticamente a la oposición mientras minimiza o ignora otros asuntos de mayor calado que afectan al Gobierno.