El socialista Óscar Puente ha metido a la Cadena SER todo el dinero de la publicidad radiofónica de su ministerio

Coherencia.

No se cortan un pelo.

El Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente ha destinado en 2025 la totalidad de su presupuesto de publicidad institucional en radio a dos emisoras del grupo Prisa: Cadena Ser (237.078,33 euros) y Los 40 Principales (254.744,99 euros). Total: 491.823,31 euros.

Según destapa The Objective, todo a Prisa. Cero euros para COPE, Onda Cero, Cadena 100, Rock FM o cualquier otra cadena de radio española.

Por eso vemos cómo desde la emisora se defiende lo indefendible y son punta de lanza del equipo de opinión sincronizada que se dedica a restar importancia a la corrupción que carcome al Gobierno Sánchez y atacar a la oposición.

El dato proviene de un anexo económico oficial entregado tras una solicitud de acceso a la información bajo la Ley de Transparencia. No es una filtración ni una especulación: es el documento oficial del ministerio.

El reparto completo

El Ministerio de Transportes gastó en total 2.447.003,86 euros en publicidad institucional en 2025. El desglose por partidas:

La mayor parte, 1.958.856,92 euros, fue a parar a Zosmamedia, S.L., empresa de servicios publicitarios. En medios digitales se invirtieron 684.512,15 euros. En prensa escrita y digital, El País (también Prisa) recibió 35.489,62 euros en digital y 32.151,74 en papel. El Mundo obtuvo 17.588,39 en digital y 26.434,60 en impreso. La Vanguardia sumó 12.738,65 euros en total.

En televisión el reparto fue más diverso: Antena 3 recibió 118.168,60 euros, Telecinco 87.927,55, La Sexta 54.158,69 y Cuatro 53.993,16. También se incluyeron cadenas autonómicas como Navarra TV, Rioja TV, TV3 y Extremadura TV.

En radio: Cadena Ser y Los 40 Principales. Solo ellas.

Lo que hacen las audiencias del EGM

El Estudio General de Medios muestra un panorama de audiencias en radio que no se parece en nada al reparto publicitario del ministerio. La COPE tiene audiencias competitivas con la Cadena Ser en muchas franjas horarias. Onda Cero y sus emisoras musicales (Cadena 100, Rock FM) también cuentan con millones de oyentes.

En el mercado publicitario privado, un anunciante que excluye sistemáticamente a emisoras con audiencias comparables a las incluidas necesita justificar esa decisión con criterios objetivos. El ministerio no ha ofrecido ninguno.

El patrón que se repite

El Gobierno de Sánchez es el mayor anunciante institucional de España, lo que le otorga una capacidad de influencia sobre el ecosistema mediático que ningún actor privado puede igualar. El dinero público distribuido como publicidad institucional no es un favor: es una herramienta de política mediática cuando su distribución responde a criterios de afinidad editorial en lugar de criterios de audiencia o eficiencia comunicativa.

Prisa, propietaria de la Cadena Ser, Los 40 Principales y El País, es el grupo mediático con la cobertura editorial más favorable al Gobierno en su categoría. COPE y Onda Cero tienen líneas editoriales más críticas con el Ejecutivo.

La correlación entre afinidad editorial y recepción de publicidad institucional del Ministerio de Transportes en 2025 es del 100% en radio. No es una deducción. Es el documento oficial.

Otros beneficiarios del presupuesto de comunicación del ministerio incluyen a Rodrigo y Asociados Publicidad y Comunicación (454.509,44 euros en creatividad), Media Diamond SL (17.968 euros) e Ipsos Iberia SA (15.669,50 euros en evaluación).

El dinero público tiene dueño: los contribuyentes. Entre ellos, los oyentes de COPE y de Onda Cero que este año han financiado con sus impuestos la publicidad de un ministerio que ha decidido que sus emisoras no existen.