Vito Quiles, Begoña Gómez y el montaje de TVE que pone en jaque la democracia española

Antonio Naranjo titula hoy su columna Vito, Begoña, TVE y lo que puede perder España.

Señala que después de culminar el asalto a la fiscalía y lanzar desde TVE todo tipo de montaje por parte de Pedro Sánchez, es necesario cuestionarse si realmente seguimos siendo una democracia y luchar por ella.

Publicada este 4 de mayo de 2026 en El Debate, la pieza comienza con una idea central: la reacción de Gobierno Sánchez ante el aluvión de corrupción es desviar la atención mediante vídeos y manipulaciones mediáticas contra Vito Quiles, acusado por la ‘brunete pedrete’ de una agresión fake a Begoña Gómez.

Naranjo no se corta al criticar cómo el Gobierno Frankenstein emplea los medios públicos para distorsionar la realidad.

Resalta el bloqueo político y la corrupción como telones de fondo mientras Sánchez opta por paseos grabados y altavoces complacientes. El autor centra su atención en el incidente con Quiles, un joven activista que incomoda al poder con sus preguntas incisivas.

«Toda esa ignominia se resume en el aparatoso despliegue que RTVE le ha dado al chusco episodio entre un joven activista y la mujer de Sánchez, pretendiendo convertir lo que a lo sumo sería un debate interesante sobre cuáles deben ser los límites del periodismo incluso cuando el poder político incumple su obligación de rendir cuentas en, nada menos, un episodio violento de agresión física de un matón a sueldo del PP a Begoña Gómez, que ya ha sufrido bastante con el proceso fascista que perpetran los ultras con toga en los juzgados.»

Este fragmento refleja la indignación del autor ante cómo se ha tratado el asunto televisivamente, transformando un altercado menor en una supuesta agresión grave.

Naranjo establece una comparación con el «preámbulo del cabestrillo», donde la variopinta Sarah Santaolalla, una propagandista afín al Gobierno acaparó protagonismo en RTVE, esa «tele de todos».

Lo sorprendente, según Naranjo, es cómo persiste este relato oficial a pesar de las evidencias visuales. Aunque Quiles pueda resultar incómodo y provocador, las agresiones provinieron del grupo cercano a Gómez. El periodista exige responsabilidad: ¿por qué no responde Sánchez a las preguntas que aún quedan sobre su esposa?

«Lo impresionante del caso, como ya ocurriera con el célebre preámbulo del cabestrillo, cuya protagonista ha sido recompensada con una presencia masiva en las producciones de «la tele de todos»; es que ese discurso se ha mantenido incluso después de que todo el mundo pudiera comprobar con sus propios ojos que Quiles fue molesto, sí; que le va la marcha, también; que hace preguntas necesarias en contextos incómodos y con formatos desagradables, desde luego; pero que si alguien fue agredido fue él por las amigas de la susodicha, encolerizadas por la intromisión de un reportero cuyos modales desaparecerían si Sánchez y los suyos tuvieran a bien comparecer alguna vez para someterse a las preguntas razonables que hace años deberían haber respondido.»

Naranjo conecta esto con un auto judicial emitido por la Audiencia Provincial de Madrid hace un año, donde se menciona a Begoña Gómez intercambiando intereses desde La Moncloa.

«formuladas con el respeto que merecen ellos, pero también innegociables por el que merece la democracia: por ejemplo, si el presidente tiene manera de justificar que, según un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de hace un año, su esposa se dedicara a intercambiar intereses con terceros gracias a su posición en La Moncloa.»

El texto plantea un dilema nacional: acusar falsamente a Ayuso de financiar a un «escuadrista» socava los límites democráticos. Tras el asalto a la fiscalía, estos montajes minan nuestra democracia. Naranjo insta a luchar por ella ante este circo mediático que desvía la atención hacia temas ajenos a la corrupción real.

En medio del desfile constante de vídeos presidenciales y programas estrella movidos por este contexto, España se enfrenta al riesgo inminente de perder sus fundamentos democráticos si no se exige transparencia tanto a Sánchez como a su entorno.