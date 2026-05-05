Alicia Bódalo más desatada que nunca con Alfonso Rojo: «¡Sánchez va a pagar!»

En nueva entrega de ‘Tiempo de hablar’ este 5 de mayo de 2026.

Alicia Bódalo se sienta con Alfonso Rojo para despacharse a gusto contra la cúpula del sanchismo. La analista, más incisiva que nunca, no ha tenido reparos en señalar el «hedor a fin de ciclo» que desprende la Moncloa, especialmente tras las últimas revelaciones en el Tribunal Supremo sobre la trama de las mascarillas. «¡Sánchez va a pagar!», clamaba Bódalo, asegurando que el desfile de Ábalos, Koldo y Aldama ante la Justicia no es más que el prólogo de un colapso institucional sin precedentes que terminará por salpicar al «número 1» de la banda.

Durante la charla, Bódalo ha puesto la lupa sobre la «doble vara de medir» de la izquierda mediática y cultural, cargando con dureza contra personajes como la tertuliana choni de moda en la izquierda, Sarah Santaolalla. Bódalo la pone absolutamente a caldo, como buen «perrito faldero» del Gobierno que es, y que está donde está por ser «novia de Javierito».

La entrevistada asegura que le indigna particularmente cuando los políticos, y sobre todo los de izquierdas, «son unos chulos que se mean en los ciudadanos».

La charla no tiene desperdicio.